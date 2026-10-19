https://news.day.az/world/1867948.html Массовые беспорядки во Франции - число задержанных растет - ВИДЕО Полиция Франции задержала 2 397 человек во время массовых акций протеста против роста стоимости жизни, прошедших 17 октября и сопровождавшихся беспорядками и погромами. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Франции.
Массовые беспорядки во Франции - число задержанных растет - ВИДЕО
Полиция Франции задержала 2 397 человек во время массовых акций протеста против роста стоимости жизни, прошедших 17 октября и сопровождавшихся беспорядками и погромами.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Франции.
По информации министерства, в результате столкновений пострадали 997 сотрудников полиции и жандармерии, семеро из них получили тяжелые травмы.
Отметим, что 17 октября в Париже и других городах Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения.
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