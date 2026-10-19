Массовые беспорядки во Франции - число задержанных растет - ВИДЕО

Полиция Франции задержала 2 397 человек во время массовых акций протеста против роста стоимости жизни, прошедших 17 октября и сопровождавшихся беспорядками и погромами.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Франции.

По информации министерства, в результате столкновений пострадали 997 сотрудников полиции и жандармерии, семеро из них получили тяжелые травмы.

Отметим, что 17 октября в Париже и других городах Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения.