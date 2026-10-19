https://news.day.az/society/1867956.html На некоторых улицах Баку не будет света 19 октября в ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии в связи с проверкой устройств релейной защиты и автоматики.
На некоторых улицах Баку не будет света
19 октября в ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии в связи с проверкой устройств релейной защиты и автоматики.
Как сообщили Day.Az в ОАО "Азеришыг", с 09:00 до 14:00 перебои с электроснабжением возможны на улицах Бахруза Нуриева и Джамшида Нахчыванского, части улицы Исмаила Мамедова, а также проспектов Бабека и Гара Гараева.
После завершения работ качество и надежность электроснабжения абонентов на указанных территориях будут повышены.
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