В Баку столкновение двух машин привело к гибели пешехода

В Хатаинском районе Баку в результате столкновения двух легковых автомобилей погибла пешеход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло 18 октября около 15:00 на Гянджинском проспекте.

Так, автомобиль под управлением Акбара Новрузова столкнулся с машиной, которой управлял Эмиль Искандеров. От удара автомобиль Эмиля Искандерова выехал с дороги и сбил Эльзану Алиеву 1981 года рождения, которая шла по тротуару.

Пешеход скончалась на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.