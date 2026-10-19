https://news.day.az/society/1867958.html В Баку столкновение двух машин привело к гибели пешехода В Хатаинском районе Баку в результате столкновения двух легковых автомобилей погибла пешеход. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло 18 октября около 15:00 на Гянджинском проспекте. Так, автомобиль под управлением Акбара Новрузова столкнулся с машиной, которой управлял Эмиль Искандеров.
В Баку столкновение двух машин привело к гибели пешехода
В Хатаинском районе Баку в результате столкновения двух легковых автомобилей погибла пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло 18 октября около 15:00 на Гянджинском проспекте.
Так, автомобиль под управлением Акбара Новрузова столкнулся с машиной, которой управлял Эмиль Искандеров. От удара автомобиль Эмиля Искандерова выехал с дороги и сбил Эльзану Алиеву 1981 года рождения, которая шла по тротуару.
Пешеход скончалась на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.
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