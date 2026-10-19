Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ветреной погодой.

Как передает Day.Az, в обращении отмечается, что, 19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны ожидается сильный ветер.

В связи с резким изменением погодных условий Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила безопасности.

"Сильный ветер может существенно повлиять на движение транспортных средств, особенно на открытых участках, мостах, путепроводах и автомагистралях. Внезапное изменение направления ветра может затруднить управление автомобилем и создать опасные ситуации, особенно для крупногабаритных транспортных средств и автомобилей с прицепами.

В связи с этим рекомендуем водителям выбирать скорость с учетом текущих погодных условий, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и экстренного торможения. Кроме того, важно не парковать транспортные средства рядом с деревьями, рекламными щитами, опорами линий электропередачи и другими конструкциями, которые могут представлять опасность.

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз призывает всех участников дорожного движения учитывать погодные условия, проявлять максимальную внимательность и ответственность на дорогах.

Не будем забывать, что в неблагоприятных погодных условиях главное условие безопасности - осторожное и ответственное поведение!" - добавили в ведомстве.