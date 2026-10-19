Важная новость для пенсионеров: предусмотрены ежемесячные надбавки

Поправки к закону "О трудовых пенсиях" приняты Милли Меджлисом в третьем чтении. Они вступят в силу после утверждения Президентом Азербайджана. При этом действие поправок будет распространяться с первого числа текущего месяца.

Как сообщает Day.Az, об этом написал депутат Вугар Байрамов на своей странице в Facebook.

Согласно новым правилам, некоторым гражданам к пенсии будут начислять ежемесячную фиксированную надбавку. Таким образом, к размеру пенсии, рассчитанному на основе накоплений гражданина, будет добавляться определенная фиксированная сумма. Это приведет к увеличению пенсионных выплат.

Депутат отметил, что в настоящее время пенсии представителей этой категории граждан при выходе на заслуженный отдых рассчитываются исходя из размера заработной платы, а не пенсионного капитала. Поскольку новые поправки усиливают страховой механизм, после выхода на пенсию к сумме, рассчитанной на основе накоплений на индивидуальном лицевом счете, будут добавляться фиксированные выплаты. Речь идет о государственных служащих, военнослужащих Министерства обороны и некоторых других категориях граждан.

"Объясним на простом примере. Если у гражданина, относящегося к этой категории, имеется пенсионный капитал в размере 100 тысяч манатов, 85% этой суммы будет зачислено на индивидуальный счет. То есть на нем будет накоплено 85 тысяч манатов.

Чтобы определить размер пенсии, основанной на накоплениях, эту сумму разделят на 144 (85 000 манатов / 144 = 590,2 маната). Таким образом, размер пенсии этого гражданина, рассчитанной на основе накоплений, составит 590,2 маната.

Поскольку гражданин относится к указанной особой категории, к его пенсии, рассчитанной на основе накоплений, будет добавлена фиксированная сумма. В результате ежемесячная пенсия будет рассчитываться по формуле: 590,2 маната плюс фиксированная надбавка".

Вугар Байрамов также сообщил, что согласно новым правилам назначение пенсий и пенсионных надбавок будет осуществляться в проактивном порядке.

"Это означает, что гражданам не придется обращаться в какие-либо государственные органы. Размер их пенсии будет определяться и назначаться в электронном порядке.

Размер ежемесячной пенсионной надбавки установит орган, определенный соответствующим органом исполнительной власти. То есть при утверждении поправок к закону указом также будет определен орган, который будет устанавливать размер ежемесячной пенсионной надбавки", - пояснил депутат.