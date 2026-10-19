В Азербайджан стали ввозить гораздо меньше гибридов и электромобилей

В январе-сентябре 2026 года в Азербайджан импортировано 57 275 автомобилей.

Как передает Day.Az, согласно расчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета, это на 27 982 автомобиля, или на 32,8 процента, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая статистическая стоимость ввезенных автомобилей составила 1,132 миллиарда долларов. В январе-сентябре 2025 года в страну было ввезено 85 257 автомобилей на сумму 1,605 миллиарда долларов. В годовом сравнении стоимость импорта сократилась на 473 миллиона долларов, или на 29,5 процента.

Легковые автомобили

За девять месяцев 2026 года импортировано 50 898 легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки людей. Это на 27 307 единиц, или на 34,9 процента, меньше, чем годом ранее (78 205). Статистическая стоимость импорта составила 943 миллиона долларов против примерно 1,432 миллиарда долларов в аналогичном периоде 2025 года.

Гибридные и электрические автомобили

Сократился и импорт гибридных и электрических автомобилей:

- гибриды без возможности зарядки от внешнего источника: 5 174 единицы против 12 555 (минус 58,8 процента);

- гибриды с зарядкой от внешнего источника: 11 621 единица против 31 873 (минус 63,5 процента);

- полностью электрические автомобили: 680 единиц против 1 559 (минус 56,4 процента).

Другие транспортные средства

Импорт автобусов и других транспортных средств для перевозки пассажиров составил 527 единиц против 652 (минус 19,2 процента). Импорт грузовых моторных транспортных средств снизился с 6 030 до 5 383 единиц (минус 10,7 процента).

Вместе с тем вырос импорт транспортных средств специального назначения: с 370 до 467 единиц, или на 26,2 процента.

Таким образом, за девять месяцев 2026 года импорт автомобилей сократился как в количественном, так и в стоимостном выражении. Наиболее значительное снижение зафиксировано по гибридным автомобилям с возможностью зарядки от внешнего источника.