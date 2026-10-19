https://news.day.az/society/1868003.html

На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,5 было зарегистрировано в 11:27 по местному времени.