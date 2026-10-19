https://news.day.az/society/1868003.html На Каспии произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,5 было зарегистрировано в 11:27 по местному времени.
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,5 было зарегистрировано в 11:27 по местному времени.
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