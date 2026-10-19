Neuberger открыта к новым партнерствам с инвесторами в Азербайджане

Одна из ведущих мировых инвестиционных компаний Neuberger открыта к сотрудничеству с местными инвесторами в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил руководитель направления Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) и новых рынков компании Халид Альбдах.

Комментируя сотрудничество с Государственным нефтяным фондом Азербайджана (SOFAZ), он отметил, что отношения компании с фондом строятся на открытом диалоге, взаимном доверии и общем долгосрочном подходе к инвестициям в различные классы активов.

"Мы применяем индивидуальный подход, учитывающий инвестиционные цели SOFAZ, временной горизонт инвестирования и более широкий контекст, в котором работает фонд. Наш опыт инвестирования в долговые инструменты Азербайджана позволяет нам лучше понимать особенности местного инвестиционного рынка и подтверждает нашу долгосрочную заинтересованность в стране", - сказал Альбдах.

По его словам, Neuberger намерена и далее поддерживать стратегию диверсификации SOFAZ, расширяя спектр доступных фонду инвестиционных возможностей и содействуя достижению его долгосрочных целей по доходности.

"Мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества в ближайшие годы. В целом мы открыты к возможностям партнерства с местными инвесторами в Азербайджане", - заключил Альбдах.

Отметим, что сотрудничество SOFAZ и Neuberger началось в 2015 году. В общей сложности SOFAZ направил $775 млн в инвестиционные инструменты под управлением Neuberger. Средства инвестировались в проекты прямых инвестиций, частного долгового финансирования, сделки на вторичном рынке и совместные инвестиционные проекты.

Напомним, что 25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя и главного исполнительного директора одной из ведущих в мире инвестиционных компаний Neuberger Джорджа Уокера.

На встрече обсуждалось текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и компанией Neuberger, состоялся обмен мнениями о новых возможностях, возникающих на мировых инвестиционных рынках, проектах, представляющих взаимный интерес, и расширении долгосрочного партнерства.

Neuberger - международная компания по управлению инвестициями, основанная в 1939 году. Компания на 100% является частной, независимой и принадлежит своим сотрудникам. По состоянию на 31 декабря 2025 года объем активов под управлением Neuberger составлял $613 млрд. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а ее сеть включает 40 офисов в 26 странах мира.

В компании работают 2 943 сотрудника, в том числе более 788 инвестиционных специалистов. Кроме того, около 800 сотрудников являются совладельцами компании.

По состоянию на 30 июня 2026 года объем активов под управлением Neuberger в сегменте частного кредитования составлял $51 млрд. Компания работает по таким направлениям, как частное долговое финансирование, структурирование финансовых решений, специальные инвестиционные ситуации, жилищное кредитование, специализированное финансирование, частные размещения, частное кредитование в Европе, альтернативные кредитные стратегии, связанные со страхованием инвестиционные стратегии, а также инвестиции в компании на этапе подготовки к первичному публичному размещению акций (Pre-IPO) и в период перехода к статусу публичной компании.

Согласно данным компании, с момента начала реализации соответствующих инвестиционных стратегий доходность 82% активов под управлением в сегменте акций превысила показатели соответствующих эталонных индексов, а в сегменте инструментов с фиксированной доходностью этот показатель составил 94%.