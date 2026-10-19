Volkswagen показал новый лифтбэк - ФОТО

Совместное предприятие FAW-Volkswagen раскрыло внешность и технические детали нового электромобиля ID. Aura L5. Модель, вдохновленная концептом ID. Aura 2025 года, стала вторым серийным представителем семейства Aura после кроссовера T6 и первым электрическим лифтбэком.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, новинка получила сдержанный, но выразительный дизайн. Длина лифтбэка составляет 4883 мм, ширина - 1881 мм (для отдельных версий - 1915 мм), высота - 1506 мм, а колесная база достигает 2820 мм. При таких размерах заявленная "эффективность использования пространства" салона составляет внушительные 84,4%.

В экстерьере привлекают внимание безрамочные двери, полускрытые ручки, U-образная светодиодная полоса спереди и 3D-фонари сзади. Опционально доступны лидар на крыше, панорамная крыша и камеры на передних крыльях. Цветовая гамма включает шесть оттенков: белый, серый, серебристый, фиолетовый, золотой и синий.

ID. Aura L5 построен на разработанной для Китая платформе CMP (Compact Main Platform) с новой электронной архитектурой CEA. Автомобиль предложат в двух версиях: заднеприводная мощностью 155 кВт и полноприводная (с двумя моторами) отдачей 310 кВт.

В качестве источника питания используется литий-железо-фосфатная (LFP) батарея, емкость и запас хода которой пока не раскрываются. Более подробная информация о комплектациях, интерьере и других характеристиках появится ближе к официальной премьере.