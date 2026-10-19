Задержан еще один подозреваемый в поджоге машины директора школы - ВИДЕО

В Азербайджане арестовали второго подозреваемого в поджоге машины директора школы.

Как передает Day.Az, Министерство внутренних дел Азербайджана продолжает оперативные мероприятия по делу о преднамеренном поджоге автомобиля Kia, принадлежащего директору школы. Инцидент произошел несколько дней назад в Гарадагском районе Баку.

В результате проведенных полицией мероприятий был установлен и задержан еще один участник преступления - знакомый Фуада Ибрагимова, совершившего поджог, Илькин Новрузов. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

По уголовному делу продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Баку арестовали мужчину, который поджег автомобиль директора школы.