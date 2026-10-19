https://news.day.az/world/1868023.html Авиакомпании предупреждают о трудностях из-за цен на топливо Крупные авиакомпании готовятся к годам трудностей в связи с высокими ценами на авиатопливо. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье, опубликованной Financial Times. "Крупные авиакомпании считают, что высокие цены на авиационное топливо, вызванные войной с Ираном, стали "новой нормой".

Авиакомпании предупреждают о трудностях из-за цен на топливо

В мире, 19 октября 2026 13:01 (UTC +04:00) 2 014
Авиакомпании предупреждают о трудностях из-за цен на топливо

Крупные авиакомпании готовятся к годам трудностей в связи с высокими ценами на авиатопливо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье, опубликованной Financial Times.

"Крупные авиакомпании считают, что высокие цены на авиационное топливо, вызванные войной с Ираном, стали "новой нормой". Руководители отрасли предупреждают, что авиаперевозчикам предстоят годы финансовых трудностей на фоне опасений, что пассажиры не будут готовы мириться с дальнейшим ростом стоимости билетов, необходимым для компенсации увеличившихся расходов", - говорится в материале.

В статье отмечается, что ранее авиакомпании рассчитывали на снижение затрат на энергоносители после резкого скачка цен, спровоцированного закрытием Ормузского пролива. Однако теперь руководители отрасли ожидают, что авиационное топливо останется дорогим в течение длительного времени.

"В ближайшие три-пять лет отрасль, вероятно, столкнется с серьезными трудностями. Спрос сохраняется, однако возможности дальнейшего повышения цен на билеты ограничены", - сказал Financial Times генеральный директор TAP Air Portugal Луиш Родригеш.

Некоторые руководители авиакомпаний также сообщили о намерении пересмотреть долгосрочные планы расширения бизнеса из-за опасений, что ускорение инфляции на фоне геополитической нестабильности может привести к снижению спроса на авиаперевозки.

Вместе с тем, как отмечает Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию OAG, статистика пока свидетельствует о росте активности пассажиров. В первом полугодии 2026 года было забронировано 2,3 млрд авиаперелетов - на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Американская авиакомпания Delta Air Lines в октябре сообщила, что практически не заметила снижения спроса, несмотря на рост стоимости билетов в среднем на 20%. Однако большинство авиаперевозчиков продолжают готовиться к дальнейшему повышению тарифов по мере истечения сроков действия контрактов на хеджирование цен на топливо.

По данным Financial Times, итальянская авиакомпания ITA Airways до начала топливного кризиса обеспечила около 80% своих потребностей в авиатопливе, однако после этого не заключала новых контрактов на его закупку. Глава компании Йорг Эберхарт предупредил, что в следующем году это сделает перевозчика более уязвимым к колебаниям цен.

"Как и другие авиакомпании, мы постараемся повысить стоимость билетов", - заявил он.

В свою очередь, генеральный директор крупнейшей авиакомпании Южной Америки Latam Airlines Роберто Альво отметил, что главная проблема отрасли связана не со спросом, а с ростом расходов.

"У нас нет проблем со спросом. Наша проблема - издержки, и с ними, вероятно, справиться проще", - сказал он.

Тем не менее руководители авиакомпаний опасаются, что в ближайшее время спрос на авиаперевозки может начать снижаться.

"В какой-то момент спрос начнет сокращаться, а инфляция в конечном итоге приведет к снижению покупательной способности населения", - заявил Financial Times неназванный руководитель одной из крупных авиакомпаний.

По словам генерального директора Latam Airlines Роберто Альво, ключевым фактором станет влияние высоких цен на энергоносители на мировую экономику.

"Главный вопрос заключается в том, подорвут ли высокие цены на энергоносители экономику в целом. Если это произойдет, можно ожидать замедления спроса", - подчеркнул он.

Как пишет издание, в условиях необходимости сократить расходы в краткосрочной перспективе авиакомпании вынуждены выбирать между инвестициями в новые самолеты и внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), необходимых для поддержания конкурентоспособности.

"Приходится определять, как направлять инвестиции", - заявил представитель SunExpress Маркус Шнабель. Он подчеркнул, что внедрение ИИ также требует значительных затрат.

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