https://news.day.az/world/1868030.html Протестующие в Париже заблокировали вход в Лувр - ВИДЕО Протестующие в Париже заблокировали вход в Лувр. Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры распространились в сети. Туристы безуспешно пытаются пробиться в главный музей Парижа.
Протестующие в Париже заблокировали вход в Лувр - ВИДЕО
Протестующие в Париже заблокировали вход в Лувр.
Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры распространились в сети.
Туристы безуспешно пытаются пробиться в главный музей Парижа.
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