Новый проект Азербайджана и Казахстана расширит возможности Среднего коридора - польское издание

Польская общенациональная ежедневная газета Nasz Dziennik опубликовала материал о запуске оптоволоконной линии связи между Азербайджаном и Казахстаном по дну Каспийского моря.

Как передает Day.Az, издание рассказало, что Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев в онлайн-формате приняли участие в церемонии запуска новой инфраструктуры.

Отмечается, что кабель протяженностью 380 километров соединил казахстанский порт Актау с азербайджанским городом Сумгайыт. Проект призван расширить возможности передачи данных между Азией и Европой.

Работы по прокладке кабеля проводились в июле и августе, после чего специалисты приступили к подготовке системы к эксплуатации.

"Это своего рода цифровое воплощение Среднего коридора", - приводит издание слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран охватывает не только грузоперевозки, но и развитие цифровой инфраструктуры.

Nasz Dziennik также уделяет внимание стратегическому значению Среднего коридора, соединяющего Китай и Центральную Азию с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Южный Кавказ и Турцию.

Газета подчеркивает, что этот маршрут представляет собой альтернативу другим транспортным путям и имеет особое значение.

"Максимальная проектная пропускная способность новой оптоволоконной линии составляет около 400 терабит в секунду.

Проект реализован компанией Caspilink BV, зарегистрированной в Нидерландах и созданной совместно казахстанским оператором Kazakhtelecom и азербайджанской компанией AzerTelecom.

Строительство финансировалось за счет собственных средств компаний, без привлечения государственного финансирования.

Новая линия является частью масштабной инициативы "Цифровой Шелковый путь", направленной на развитие телекоммуникационной инфраструктуры между Азией и Европой" - отмечает польское издание.