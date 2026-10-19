В четырех районах Баку не будет газа

С 09:00 20 октября в Ясамальском и Насиминском районах Баку, большей части Сабаильского района, 9-м и 6-м микрорайонах Бинагадинского района, жилых массивах Воровский и Хутор, поселках Сулутепе и Ходжасан, а также в части поселка Баладжары будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в компании "Азеригаз".

Отмечается, что причиной отключения станет подключение нового газопровода, проложенного Управлением экспорта газа, к действующему магистральному газопроводу высокого давления.