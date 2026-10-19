https://news.day.az/society/1868041.html В четырех районах Баку не будет газа С 09:00 20 октября в Ясамальском и Насиминском районах Баку, большей части Сабаильского района, 9-м и 6-м микрорайонах Бинагадинского района, жилых массивах Воровский и Хутор, поселках Сулутепе и Ходжасан, а также в части поселка Баладжары будет временно приостановлена подача газа.
В четырех районах Баку не будет газа
С 09:00 20 октября в Ясамальском и Насиминском районах Баку, большей части Сабаильского района, 9-м и 6-м микрорайонах Бинагадинского района, жилых массивах Воровский и Хутор, поселках Сулутепе и Ходжасан, а также в части поселка Баладжары будет временно приостановлена подача газа.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в компании "Азеригаз".
Отмечается, что причиной отключения станет подключение нового газопровода, проложенного Управлением экспорта газа, к действующему магистральному газопроводу высокого давления.
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