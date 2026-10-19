В Милане молодежь разграбляет магазины после протестов - ВИДЕО
В центре Милана группы молодых людей разгромили и разграбили магазины после того, как накануне протесты из-за роста стоимости жизни переросли в столкновения.
Как сообщает Day.Az, около 2 тыс. молодых людей, многие из которых координировали свои действия через социальные сети, разбивали витрины и выносили товары из магазинов. Среди пострадавших торговых точек - супермаркет Carrefour, а также магазины Levi's, Under Armour и Decathlon в районе Миланского собора и улицы Виа-Торино.
Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Галерею Виктора Эммануила II оцепили, а Миланский собор досрочно закрыли для туристов.
Более 200 человек доставили в полицейские участки. Около 80% задержанных - несовершеннолетние.
По оценкам представителей бизнеса, ущерб от погромов составил сотни тысяч евро.
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