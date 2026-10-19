Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за неделю

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана за прошлую неделю обнаружили 188 противопехотных мин, 66 противотанковых мин и 631 неразорвавшийся боеприпас.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), соответствующие работы проводились с 12 по 18 октября 2026 года.

За этот период от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1 420,9 га территории.