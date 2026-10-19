Президент Ильхам Алиев наградил группу работников сферы энергетики
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских энергетиков.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность в развитии энергетической отрасли наградить следующих лиц:
орденом "Эмек" 2-й степени
Гулиева Зияддина Мисир оглу
орденом "Эмек" 3-й степени
Гусейнова Мирджалала Миръюнис оглу
Мирзалиева Ильхама Ата оглу
Юсифова Рамиля Али оглу
медалью "Терегги"
Аббасова Магеррама Гусейн оглу
Аббасову Гюллю Шадиман гызы
Агаева Зульфи Сатдар оглу
Ахундова Мусу Гулам оглу
Ахундова Заура Гусейновича
Дашдамирли Фарида Самид оглу
Эйвазову Айнуру Рамиз гызы
Гянджалиева Рамиза Гариб оглу
Ибрагимова Барата Фези оглу
Ибрагимова Руслана Шахмар оглу
Иманова Габиля Исах оглу
Искендерова Вахида Фархад оглу
Исмаилова Сардара Аскер оглу
Гараева Юсифа Гадир оглу
Гадимли Шахина Нехру оглу
Ганбарова Вюсала Сеидтагы оглу
Лазимзаде Арифа Паша оглу
Муталова Салами Агали оглу
Оруджева Мурада Сабир оглу
Султанова Нахида Джавадага оглу
Ширалиева Заура Мухаммедали оглу
Юсифова Эльчина Мюйсюб оглу".
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