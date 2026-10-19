https://news.day.az/society/1868019.html В Исмаиллинском районе произошло землетрясение В Исмаиллинском районе произошло землетрясение в 3 км к востоку от станции Зярнява. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Землетрясение магнитудой 3 было зарегистрировано в 11:35 по местному времени на глубине 10 км.
В Исмаиллинском районе произошло землетрясение
В Исмаиллинском районе произошло землетрясение в 3 км к востоку от станции Зярнява.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Землетрясение магнитудой 3 было зарегистрировано в 11:35 по местному времени на глубине 10 км.
В эпицентре и близлежащих населенных пунктах - селах Зярнява, Тирджан, Лагич и Хяфтасов - подземные толчки ощущались силой до 3 баллов.
Ранее мы сообщали, что в Каспийском море произошло землетрясение.
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