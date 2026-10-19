Баку и Всемирный банк обсудили новые проекты сотрудничества

Состоялся обмен мнениями по реализуемым и планируемым проектам между Азербайджаном и Всемирным банком.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Было отмечено, что делегация во главе с первым заместителем председателя Центрального банка Алияром Мамедъяровым и первым заместителем министра финансов Анаром Керимовым приняла участие во встрече с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани в рамках Ежегодных совещаний ВБ и Международного валютного фонда.

На встрече была представлена информация о макроэкономической среде в стране, тенденциях развития финансового сектора и текущем статусе проектов, реализуемых в рамках сотрудничества с ВБ. Кроме того, подчеркнуто, что долгосрочное и эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком вносит важный вклад в расширение финансовой инклюзивности, развитие финансового сектора и устойчивый экономический рост в стране.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о механизмах поддержки достижения целей устойчивого развития, а также о проектах, реализуемых и планируемых в рамках Рамочной программы партнерства ВБ со страной на 2025-2029 годы.

Отметим, что сотрудничество Азербайджана с международными финансовыми институтами охватывает различные сферы экономики. Партнерство со Всемирным банком, наряду с цифровым развитием, включает такие направления, как инфраструктура, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, управление водными ресурсами, занятость и институциональные реформы. Согласно ранее обнародованным министерством финансов данным, за период членства Азербайджана в банке по 53 проектам в общей сложности было выделено около 4,9 миллиарда долларов США.

Эти проекты направлены на развитие инфраструктуры страны, расширение энергетических и транспортных возможностей, совершенствование управления водными ресурсами, рост занятости и укрепление институционального потенциала. Всемирный банк выразил заинтересованность в продолжении долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном и расширении партнерства по новым направлениям.

Участие Азербайджана в международных инициативах развития также является еще одним направлением этого сотрудничества. После получения статуса страны с доходом выше среднего страна нарастила поддержку международных инициатив развития в качестве донора.

Наряду с этим, прогнозы международных финансовых институтов относительно экономики Азербайджана имеют важное значение с точки зрения оценки перспектив экономического роста. Согласно последнему отчету Всемирного банка, ожидается рост ВВП в Азербайджане с 1,2 процента в 2026 году до 1,8 процента в 2027 году и 1,9 процента в 2028 году.

По оценке банка, замедление экономического роста в 2026 году связывается со слабым ростом ненефтяной экономики на фоне продолжающегося структурного снижения в нефтяном секторе и сокращения государственных капитальных расходов. Тем не менее прогнозируется, что более высокие темпы роста в ненефтяном секторе поддержат ускорение общего экономического роста в последующие годы.