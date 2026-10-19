Баку и Бишкек нацелены на укрепление парламентских связей - ФОТО

Спикеры парламентов Азербайджана и Кыргызстана обсудили расширение сотрудничества.

Как передает Day.Az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках визита в Кыргызстан встретилась с председателем Жогорку Кенеша Марленом Маматалиевым.

На встрече обсуждались развитие азербайджано-кыргызских отношений на уровне союзничества, расширение межпарламентского сотрудничества, гуманитарных связей и взаимной поддержки в рамках международных организаций, сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Подчеркнута важность историко-культурных и национально-духовных связей между народами, выражено удовлетворение высоким уровнем отношений, взаимными визитами, встречами и контактами. Стороны подтвердили особое значение развития братских отношений.

Отмечено, что последний государственный визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан стал важным событием и внес вклад в выведение двусторонних отношений на уровень союзничества. Благодаря усилиям глав государств связи динамично развивались, сотрудничество расширилось во многих сферах. Также обращено внимание на развитие гуманитарных связей и важность инициатив, сближающих народы.

М.Маматалиев заявил, что средняя школа в селе Хыдырлы Агдамского района, подаренная кыргызским народом, а также школьно-гимназический комплекс имени Гейдара Алиева и школа имени Низами Гянджеви в Бишкеке - символы искренней дружбы и братства. Он отметил, что возведение памятника Чингизу Айтматову в Баку также высоко ценится как проявление уважения к памяти великого кыргызского писателя.

С.Гафарова, в свою очередь, подчеркнула, что исторические, культурные и духовные корни, объединяющие народы, играют важную роль в развитии двусторонних отношений, а межпарламентские связи укрепляют эти контакты.

Констатировано, что связи между парламентами развиваются в соответствии с высоким уровнем межгосударственных отношений. Подчеркнута важность расширения деятельности парламентских комитетов и групп дружбы. Стороны отметили роль сотрудничества в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и значимость углубления межпарламентского взаимодействия между тюркскими государствами.

Подчеркнута и важность взаимной поддержки в международных организациях: выражена уверенность, что Азербайджан и Кыргызстан продолжат поддерживать друг друга.

В завершение состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества между парламентами, достигнуто единство мнений по ряду вопросов.