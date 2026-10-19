Афаг Баширгызы поделилась впечатлениями о фильме "44": Я осталась в полном восторге! - ИНТЕРВЬЮ

В Центре Гейдара Алиева состоялась премьера масштабного исторического художественного фильма "44", посвященного 44-дневной Отечественной войне. Показ вызвал большой интерес общественности. Среди гостей была народная артистка Азербайджана Афаг Баширгызы, которая поделилась с Trend Life впечатлениями о картине, высоко оценила работу съемочной группы и актерского состава, а также рассказала об эмоциональном моменте вечера - выходе на сцену матерей шехидов, передает Day.Az.

"Во время просмотра я испытала неимоверные эмоции. Одновременно я испытывала и волнение. Почему? Потому что реализовать такой проект после столь значимых исторических событий очень ответственно и требует огромного труда. Необходимо собрать большой объем информации, тщательно изучить исторические факты. Создатели работали над проектом несколько лет, и я считаю, что они создали настоящий шедевр как с точки зрения драматургии, так и с точки зрения требований современного кинематографа и зрительского восприятия.

Фильм произвел на меня огромное впечатление! До сих пор мы, откровенно говоря, видели настолько профессиональную работу с техникой, кадрами и монтажом преимущественно в зарубежных военных фильмах. Здесь же я была по-настоящему поражена качеством съемок и профессионализмом создателей.

Не менее сильное впечатление оставила актерская игра. В картине были известные и молодые актеры, но каждый из них работал на очень высоком профессиональном уровне. Игра была прекрасной, а главное - естественной. Казалось, что актеры не играют, а действительно находятся внутри происходящих событий, живут образами.

Были артисты, которым для передачи эмоций практически не требовалось ничего, кроме взгляда и выражения лица. Одним лишь взглядом они передавали все, что было необходимо для раскрытия образа. Это и есть настоящее мастерство. При этом все актеры сыграли достойно. Отдельно хочу отметить Хикмета Рагимова, который практически в каждом кадре был особенно выразителен и убедителен. Необходимо особо подчеркнуть художественного руководителя проекта Анара Алакбарова, который проделал колоссальную работу. Поздравляю его от всей души!

Мне также понравилась игра турецкой актрисы Озге Гюрель и народной артистки Мехрибан Зеки - они были искренними и убедительными. Очень хорошо справился со своей ролью и Махир Дервиш, исполнивший образ армянского террориста. Лично я с ним не знакома, но его персонаж мне очень понравился, в целом образ получился очень удачным.

Я осталась в полном восторге от фильма! Считаю, что его необходимо широко пропагандировать, чтобы как можно больше людей смогли увидеть эту картину", - сказала А.Баширгызы.

По ее словам, для азербайджанского кинематографа очень важно создавать масштабные исторические фильмы такого уровня, особенно когда речь идет о событиях, которые навсегда останутся в памяти народа.

"Считаю, что подобные фильмы необходимо снимать и показывать широкой аудитории. Это наша история, наша память. Такие картины позволяют людям глубже осмыслить пережитые события, понять, через что прошли наши военнослужащие и весь народ. Важно, чтобы об этом знали не только нынешние поколения, но и молодежь, которая будет расти и воспитывать своих детей. Поэтому я желаю, чтобы эта работа продолжалась и чтобы у нашего кинематографа было больше возможностей для создания таких масштабных проектов.

Нужно рассказывать о людях, об их судьбах, о подвигах наших героев. У нас много национальных героев, и память о каждом из них необходимо сохранять.

Мое самое большое желание - чтобы такая работа продолжилась. Конечно, для создания таких фильмов необходимы большие возможности и серьезная поддержка. Вы сами видели, какие батальные сцены и масштабы использовались в ходе войны. Передать подобные события на экране непросто.

Поэтому я считаю, что в будущем все, кто будет работать над фильмами на военную тематику, должны объединять усилия и делиться всем, что может помочь в создании качественного кино. Каждый должен внести свой вклад, чтобы такие картины получались достойными. Ведь это наша история, наша память и наши жертвы.

Поздравляю всю съемочную группу и желаю каждому крепкого здоровья!" - отметила народная артистка.

Афаг Баширгызы подчеркнула, что одним из самых трогательных моментов премьеры стало приглашение на сцену матерей шехидов. Зрители встретили их стоя и аплодировали.

"Это были женщины с седыми волосами, одетые в черное, с лицами, на которых словно отразились вся боль и скорбь этого мира, но гордые и с большим достоинством. Я даже не хочу называть их просто женщинами. Для меня они - скалы. Потому что выдержать такую тяжелую утрату способен далеко не каждый человек, не каждый родитель. Да не допустит Всевышний, чтобы кому-либо еще пришлось пережить подобное горе.

Да, звание шехида - это вершина мужества, великая честь. Но вместе с тем гибель сына - огромное горе для матери, отца и всего народа. В летопись Азербайджана вписаны имена этих героев, которые отдали свои жизни во имя свободы родной земли. Я желаю нам героев, желаю нам гази - ветеранов войны, но не желаю, чтобы мы теряли столько шехидов. Я была очень тронута до глубины души! Во время просмотра матери шехидов сидели практически рядом со мной, передо мной, и я слышала, как они рассказывали о том, что пережили их сыновья. Они вспоминали, что происходило с ними, где это случилось, что они говорили. Каждая рассказывала о пути, который прошел ее ребенок.

Это невозможно слушать без волнения. За каждой такой историей стоят человеческая судьба, материнская любовь и невосполнимая утрата.

Я желаю всем нам терпения и стойкости. И прежде всего желаю, чтобы наше национальное единство, наша государственность оставались непоколебимыми, чтобы мы и дальше были едины, как один кулак. Азербайджанский народ очень любит свою землю и всегда будет на страже государственности!" - добавила А.Баширгызы.