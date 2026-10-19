Жители Ичеришехер смогут бесплатно посетить музей «Time Pavilion»

В инновационном и иммерсивном музее "Time Pavilion", начавшем работу в Ичеришехер, для местных жителей будут организованы дни бесплатного посещения.

Об этом, отвечая на вопрос Trend в понедельник на открытии музея, сообщил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, передает Day.Az.

Он отметил, что благодаря технологии виртуальной реальности посетители музея получат возможность ознакомиться с панорамой Баку 1919 года и ощутить атмосферу того времени.

"Этот музей является частью концепции Управления "Умный заповедник". С помощью современных технологий мы создаем условия для того, чтобы посетители получили новые впечатления. Музей начинает работу с сегодняшнего дня, и мы верим, что он станет одним из важных мест для посещения в Ичеришехер", - подчеркнул председатель правления.

Отвечая на вопрос о ценах на билеты, Р. Махмуд сказал, что билетная политика в Ичеришехер обновляется, пересмотрен ряд пакетов. Для граждан Азербайджана применяются льготные цены на билеты.

По его словам, программа, предусмотренная для жителей Ичеришехер, охватывает также различные мероприятия, и для них будут организованы отдельные дни бесплатного посещения.