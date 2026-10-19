https://news.day.az/economy/1868107.html Нефтяной шок: почему кризисы спасают уголь, а не солнце - ОБЗОР от Baku Network На сайте Baku Network опубликована статья о нефтяном шоке. Day.Az представляет полный текст статьи: ООН признала, что человечество проскочит климатический порог в 1,5 градуса, в тот самый год, когда война вокруг Ормузского пролива погнала мировое потребление угля к историческому рекорду.

Нефтяной шок: почему кризисы спасают уголь, а не солнце - ОБЗОР от Baku Network

Экономика, 19 октября 2026 17:23 (UTC +04:00) 7 341
Нефтяной шок: почему кризисы спасают уголь, а не солнце

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о нефтяном шоке. 

Day.Az представляет полный текст статьи:

ООН признала, что человечество проскочит климатический порог в 1,5 градуса, в тот самый год, когда война вокруг Ормузского пролива погнала мировое потребление угля к историческому рекорду. Философы "темной экологии" объяснили этот парадокс задолго до первых ударов по Ирану

Второго сентября 2026 года исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен вышла на видеосвязь из Найроби и произнесла фразу, которую климатическая дипломатия десять лет старательно обходила. Рост глобальной температуры, сказала она, пересечет отметку в 1,5 градуса над доиндустриальным уровнем в ближайшие несколько лет. Доклад назывался подчеркнуто сухо - "Ограничение превышения". За канцелярским заголовком скрывалось поражение главной цели Парижского соглашения.

Через неделю, 9 сентября, баррель Brent снова перевалил за 100 долларов.

Совпадение выглядит злой шуткой выпускающего редактора. С 28 февраля, когда после американских и израильских ударов Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, мир живет в режиме, который глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол 28 мая назвал "крупнейшим кризисом энергетической безопасности, с каким когда-либо сталкивался мир". Brent начал год у отметки 61 доллар и закончил первый квартал на 118 - такого квартального скачка с поправкой на инфляцию биржевая статистика не фиксировала с 1988 года. По учебнику дорогая нефть должна была толкать человечество к солнцу и ветру. Человечество выбрало уголь: МЭА ожидает, что в 2026 году его мировое потребление достигнет рекордных 8,94 млрд тонн.

Объяснение этому парадоксу дают вовсе не экономисты. Его почти двадцать лет назад сформулировали философы, которых принято держать на обочине гуманитарной науки, - сторонники так называемой темной экологии. Их главный тезис звучит обидно для вида, привыкшего считать себя хозяином планеты: человек давно не управляет процессом, который сам запустил. Он внутри. Нефтяной кризис в этой оптике становится очередным доказательством того, что Homo sapiens не способен выйти из нефти, даже когда нефть бьет его по карману.

Признание, которое опоздало на год

Начнем с неудобной детали. Сентябрьский доклад подали как историческое признание, хотя по существу ООН капитулировала раньше. В ноябре 2025 года, представляя ежегодный доклад о разрыве в выбросах, генеральный секретарь Антониу Гутерриш уже говорил, что временное превышение порога в 1,5 градуса неизбежно и начнется не позднее начала 2030-х. Тогда же прозвучала цифра, которую политики и большая часть публики предпочли не заметить: даже при полном выполнении национальных климатических обязательств к 2035 году планета выходит на траекторию потепления в 2,3 градуса, то есть заметно дальше от парижской цели, чем принято признавать в коммюнике.

Сентябрь лишь сдвинул дату ближе. "Человечество на полной скорости проносится мимо предела", - заявил Гутерриш в видеообращении 2 сентября. Андерсен в тот же день уточнила, что именно решения, принятые сейчас, определят, остается ли у мира шанс вернуться к 1,5 градуса или ниже.

Присмотритесь к конструкции. Новая стратегия ООН рисует кривую с горбом: температура поднимется выше порога, а затем ее якобы удастся вернуть вниз до конца века. Вернуть - значит вытянуть из атмосферы углекислый газ в масштабах, для которых сегодня нет ни промышленной технологии, ни плательщика. Климатологи, работавшие над докладом, предупреждают, что период превышения может растянуться на многие десятилетия.

Здесь и начинается философия. Формула "превысить и вернуть" представляет собой чистейший образец той самой веры во всемогущество человека, которую темная экология объявила иллюзией. Мир проиграл термометру, но продолжает разговаривать с ним как с кондиционером в гостиничном номере: перекрутили, подкрутим обратно.

Человек-дрожжи: философ, который отменил природу

Термин "темная экология" ввел британский философ Тимоти Мортон, ныне профессор Университета Райса в Хьюстоне. В 2007 году вышла его книга "Экология без природы", где он предложил вычеркнуть из экологического мышления само слово "природа". Мортона раздражал романтический пейзаж, доставшийся нам от поэтов конца XVIII века: лес и тишина, на которые смотрят со стороны, как на картину в раме. Изнутри картины любоваться нечем. Там комары, сырость и гниющий валежник.

Из этой дистанции, по Мортону, выросла главная ошибка Нового времени - представление о природе как о внешнем фоне, отдельном от человека. Темная экология убирает дистанцию. Кишечные бактерии связаны с углеродом в атмосфере, городская свалка - с чайками, тарелка с едой - с погодой над океаном, пластиковый пакет - с желудком кашалота. Материя живет своей жизнью, и человеческие категории дружбы или вражды ей не нужны.

Мортон предлагает неприятное сравнение. Люди похожи на дрожжи в бродильном чане: за несколько дней колония перерабатывает весь доступный сахар и меняет химию своего мирка до неузнаваемости. Влияние тотальное, хотя чану до дрожжей нет никакого дела. Разница одна. Дрожжам не приходит в голову объявить себя центром мироздания на том основании, что они съели весь сахар. Способность разрушить среду не равна способности ею управлять.

Слово "темная" у Мортона несет два смысла. Первый связан с невозможностью выйти наружу: человек всегда находится среди компоста и бактерий. Второй смысл жанровый. Экологический кризис устроен как нуар, где сыщик в финале обнаруживает, что преступник - он сам.

Апрель 1784-го: день, когда закончился мир

Второе ключевое понятие Мортона - гиперобъекты. Так он называет явления, настолько растянутые во времени и пространстве, что целиком их не увидит никто и никогда: глобальное потепление, пластик, радиоактивные отходы, пенопластовые стаканчики, которые переживут своих владельцев на пять столетий. Нефть вписывается в этот ряд идеально.

У гиперобъектов есть свойство, которое философ назвал вязкостью: к ним невозможно подступиться, не увязнув. Климатолог, изучающий потепление, летает на конференции, расходует электричество и оставляет углеродный след при производстве каждой пробирки. Измерение идет изнутри измеряемого.

Отсюда самый эпатажный тезис Мортона: конец света уже наступил, и у него есть дата. Апрель 1784 года, когда Джеймс Уатт получил патент на усовершенствованную паровую машину. Закончился, разумеется, не мир, а "мир" в кавычках - уютная рамка, внутри которой человек жил на нейтральном фоне под названием "окружающая среда". С тех пор как сжигание ископаемого топлива вплелось в климат, фона больше нет. Кризис перестал быть событием, которое можно переждать. Он стал средой и распределился по телам, городам, упаковке, еде и погоде.

Для бакинца в этой мысли нет ничего абстрактного. Задолго до Уатта на Апшероне горели выходы природного газа, и паломники-огнепоклонники шли в Сураханы, к храму Атешгях, молиться пламени, которое никто не зажигал. В 1846 году на Биби-Эйбате пробурили скважину, которую в Азербайджане по праву считают первой нефтяной скважиной в мире. Спустя тридцать два года, в 1878-м, для братьев Нобель спустили на воду "Зороастр", первый в истории удачный нефтеналивной танкер, а в 1901 году Баку давал больше половины мировой добычи нефти. Здесь гиперобъект всегда был виден невооруженным глазом.

Иранский философ Реза Негарестани в 2008 году довел эту интуицию до гротеска. В книге "Циклонопедия" он описал нефть как смазку, на которой скользит вся политическая история Ближнего Востока: войны, революции и священные тексты региона у него движутся по нефтяной пленке, словно по рельсам. Жанр книги не поддается определению, она наполовину трактат и наполовину хоррор. Спустя восемнадцать лет сводки из Ормузского пролива читаются как ее продолжение.

Солнечные панели Картера: что на самом деле рождают нефтяные шоки

Представление о том, что нефтяной кризис ускоряет зеленый переход, держится на красивом допущении: дорогое топливо заставит людей искать альтернативу. Альтернативу ищут. Вопрос в том, какую.

Семнадцатого октября 1973 года арабские нефтедобывающие страны объявили эмбарго, и к весне 1974-го цена барреля выросла вчетверо. Ответ Вашингтона назывался "Проект независимости": 7 ноября 1973 года Ричард Никсон пообещал, что к 1980 году Америка перестанет зависеть от импортной энергии. Девятью днями позже он подписал закон о Трансаляскинском нефтепроводе, который дал первую нефть в 1977 году. Великобритания и Норвегия бросились осваивать Северное море. Франция в марте 1974 года приняла план Мессмера и за полтора десятилетия построила десятки атомных реакторов. Солнце в этой истории появилось один раз, и то в роли символа. Двадцатого июня 1979 года, в разгар второго нефтяного шока, Джимми Картер торжественно открыл 32 солнечные панели на крыше Белого дома, а в 1986 году при Рональде Рейгане их тихо сняли, и этот сюжет лучше любых графиков показывает, чего стоят энергетические клятвы, которые правительства дают под давлением цены.

Кризис 2022 года повторил сюжет почти дословно. Европа, лишившись значительной части российского газа, за считанные месяцы обзавелась плавучими терминалами для сжиженного газа, и первый немецкий, в Вильгельмсхафене, открыли 17 декабря 2022 года. Германия вернула в строй резервные угольные электростанции, а мировое потребление угля, по данным МЭА, обновило рекорд, превысив 8,3 млрд тонн. Чистый доход нефтегазовой отрасли в тот год агентство оценило примерно в 4 трлн долларов, больше, чем когда-либо прежде.

Закономерность проступает отчетливо. Нефтяной шок переводит климатическую повестку на язык безопасности, а безопасность всегда выбирает то, что лежит под рукой. У Японии под рукой австралийский уголь, у Китая собственные шахты, у Америки сланец и Аляска. Зеленая энергетика выигрывает только там, где она одновременно дешевле и ближе. Во всех остальных случаях кризис работает как алиби: правительства получают законный повод отложить климатические обязательства до лучших времен, которые почему-то не наступают.

Ормуз-2026: уголь бьет рекорды, пока министры говорят о климате

Нынешний кризис отличается масштабом, логика у него прежняя. Второго марта QatarEnergy остановила производство сжиженного газа в Рас-Лаффане и Месаиде после иранских атак. Спотовые цены на СПГ в Азии выросли более чем на 140%. Азиатский рынок, который покупает свыше 80% нефти и газа, проходящих через Ормуз, остался без привычного топлива.

Реакция последовала мгновенно. Южная Корея сняла 80-процентный потолок загрузки угольных электростанций. Японское правительство 27 марта объявило о временной отмене ограничений на работу угольных ТЭС, причем в стране, которая с октября 2020 года официально обещает углеродную нейтральность к 2050 году. Норвежская Rystad Energy подсчитала, что Азии в 2026 году может понадобиться до 70 млн тонн угля сверх базового уровня. Оценка МЭА скромнее по форме: рост мирового спроса на 1,2%. В абсолютных цифрах выходит около 100 млн тонн, так что обе оценки сходятся в главном. Уголь возвращается, и считать его приходится тоннами, а не процентами.

Инвестиционная статистика подтверждает поворот. Согласно докладу МЭА о мировых энергетических инвестициях, опубликованному 28 мая, вложения в добычу угля в 2026 году вырастут до 180 млрд долларов, максимума с 2012 года, причем почти 70% этих денег приходится на Китай. Инвестиции в газ поднимутся до 330 млрд, самого высокого уровня за десятилетие. Вложения в возобновляемую генерацию, около 665 млрд долларов, после нескольких лет взрывного роста практически замерли.

Справедливость требует признать и обратную сторону. Из 3,4 трлн долларов мировых энергетических инвестиций 2,2 трлн идут в сети, накопители, атомную энергетику, возобновляемые источники и энергоэффективность, то есть почти вдвое больше, чем в ископаемое топливо. Китай, сделавший ставку на электрификацию и собственный уголь, пережил ормузский шок заметно спокойнее Японии и Кореи. Около двадцати государств, по подсчетам МЭА, уже объявили новые меры по экономии энергии. В долгую кризис действительно подталкивает импортеров к электричеству.

Только атмосфере безразличны долгосрочные намерения. Она считает тонны углекислого газа, а не доли инвестиций, и рекордные 8,94 млрд тонн угля сгорят в 2026 году, а не в отчетах о 2040-м.

От Коперника до Ктулху: как человека сбрасывали с трона

Темная экология не первой покусилась на корону Homo sapiens. Сама корона, впрочем, сравнительно новая. В 1637 году Рене Декарт пообещал, что знание сделает людей "хозяевами и владетелями природы". Полтора века спустя, в 1781 году, Иммануил Кант в "Критике чистого разума" отказал человеку в доступе к вещам такими, какие они есть: нам доступно лишь их отражение в сознании, а "вещь в себе" остается непознаваемой.

В 1917 году Зигмунд Фрейд в статье "Трудность на пути психоанализа" подсчитал удары, которые наука нанесла человеческому самолюбию. Коперник и Дарвин, по Фрейду, уже выселили человека из центра Вселенной и лишили особого статуса среди живых существ. Психоанализ добавил последний аргумент: существо, неспособное навести порядок в собственной голове, вряд ли годится в хозяева природы.

Почти одновременно та же интуиция пробилась в литературе, которую тогда считали бульварной. В 1926 году малоизвестный писатель из Провиденса Говард Филлипс Лавкрафт отправил в журнал Weird Tales рассказ "Зов Ктулху". Редактор Фарнсуорт Райт рукопись вернул, и напечатали ее только в феврале 1928 года. Рассказ открывается мыслью, которая звучит как эпиграф ко всей темной экологии: величайшее милосердие мира заключается в неспособности человеческого разума связать воедино все, что этот мир вмещает. Пока человек не понимает устройства космоса, он спит спокойно.

Чудовища Лавкрафта убивают без ненависти, примерно так, как бульдозер сносит муравейник. На их фоне мораль и прогресс выглядят местными обычаями одной популяции. Сам Лавкрафт умер в 1937 году в нищете, не дождавшись признания. Слава пришла к нему в 1940-1950-е годы, а еще через полвека философы растащили его образы на концепции.

Индустриальный XX век при этом шел своим путем. В 1986 году немецкий социолог Ульрих Бек выпустил книгу "Общество риска", предисловие к которой писал под впечатлением от Чернобыля: главной угрозой для человека, утверждал он, стали последствия его собственной деятельности. Четырнадцать лет спустя, в феврале 2000 года, нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен на научном совещании в мексиканской Куэрнаваке, перебив коллегу, предложил считать нынешнюю геологическую эпоху антропоценом. Влияние человека на планету, по его мнению, сравнялось по масштабу с вулканизмом и движением ледников.

Антропоцен оказался редким случаем, когда обвинительное заключение звучит как комплимент. Человек признал вину, но сохранил за собой главную роль: раньше он покорял природу, теперь взялся ее спасать, и в обоих случаях решает судьбу Земли. Показательно, что в марте 2024 года Международный союз геологических наук так и не утвердил антропоцен в качестве официальной геологической эпохи. Звание главного героя планетарной истории человек присвоил себе сам, без согласования с геологами.

Озоновая дыра, которую закрыли деньги

Французский социолог науки Бруно Латур, умерший в октябре 2022 года, полжизни провел в лабораториях, наблюдая за учеными с дотошностью антрополога, изучающего племя. Его вывод ученым не понравился. Разделение мира на природу и культуру не работает, а наука больше похожа на фабрику, чем на храм чистой истины.

Любимым примером Латура была озоновая дыра. Где она находится? Везде сразу: в стратосфере над Антарктидой, в химических формулах, на производственных линиях корпораций, в межправительственных протоколах и газетных заголовках. Латур называл такие объекты гибридами, которые нельзя отнести ни к природе, ни к обществу. В 2020 году мир получил гибрид в чистом виде. Коронавирус, "не-человек" в терминах Латура, за несколько недель перестроил мировую экономику и запер миллиарды людей по домам, так что главным историческим деятелем того года оказался вирус, а не президенты.

Озоновый сюжет заслуживает продолжения, потому что именно он отвечает на вопрос, вынесенный в заголовок. Монреальский протокол, подписанный 16 сентября 1987 года, остается едва ли не единственным глобальным экологическим соглашением, которое по-настоящему сработало. Крутцен получил за исследования озона Нобелевскую премию в 1995 году, хотя решила дело вовсе не наука. В марте 1988 года американская DuPont, крупнейший производитель хлорфторуглеродов, объявила о сворачивании их выпуска. У компании уже были в работе заменители, и запрет старых веществ открывал ей новый рынок.

Зеленый переход случается тогда, когда на нем зарабатывает тот, кто зарабатывал на старом. Нефтяной кризис устроен ровно наоборот: он обогащает именно тех, от кого человечеству предлагают отказаться. Каждый скачок цены приносит нефтегазовым компаниям и государствам-экспортерам миллиарды, которые уходят в новые месторождения, танкеры и терминалы, рассчитанные на тридцать лет работы. Темная экология назвала бы это вязкостью гиперобъекта в денежном выражении.

Слизь вместо венца творения

В апреле 2007 года в лондонском Голдсмитс-колледже прошел однодневный семинар, давший имя новому философскому течению - спекулятивному реализму. Участников было четверо: Квентин Мейясу, Грэм Харман, Иэн Гамильтон Грант и Рэй Брасье. Реализм в их понимании означал, что мир существует независимо от того, наблюдает ли его кто-нибудь. Спекулятивным называли право рассуждать о том, что опыту недоступно.

Мейясу атаковал Канта с фланга. Наука, заметил он в книге "После конечности" 2006 года, уверенно говорит о событиях, при которых не было никакого наблюдателя: изотопный анализ датирует формирование Земли примерно 4,5 млрд лет назад. Подобные свидетельства Мейясу назвал "археископаемыми". Если мы способны знать о мире до человека, реальность нельзя свести к ее отношению с сознанием, и человек оказывается поздним жильцом в доме, построенном без него.

Дальше всех зашел философ Бен Вудард. В книге "Динамика слизи" 2012 года он описал жизнь как липкую, ползучую, мутирующую материю, безразличную к нашим эстетическим вкусам. Весь этот интеллектуальный сдвиг называют темным поворотом в философии. Ничего мрачнее для вида, который еще недавно рисовал себя на вершине эволюционной лестницы, придумать трудно.

Хтулуцен и манифест миллиардера: куда ведут выходы из темноты

Философия редко остается на страницах. Стоит идее набрать вес, как в ней начинают искать программу действий, и темный поворот породил сразу несколько несовместимых политических прочтений.

Левое прочтение превратило его в аргумент против бесконечного роста. Если природа перестала быть складом ресурсов, то "зеленый капитализм" оказывается прежней добычей полезных ископаемых, к которой добавили отчетность и хороший дизайн. Сторонники посткапитализма предлагают меньше производить и меньше летать, покупать долговечные вещи вместо одноразовых, сократить рабочую неделю и мерить успех совокупным благополучием вместо ВВП.

Американская исследовательница Донна Харауэй в книге "Staying with the Trouble" 2016 года предложила заменить антропоцен Хтулуценом, эпохой запутанного сосуществования видов. Деталь, которую обычно упускают: Харауэй намеренно пишет свой термин иначе, чем имя лавкрафтовского Ктулху, и прямо открещивается от родства с писателем. Ее Хтулуцен восходит к греческому понятию хтонического, то есть подземного, и к силам планеты, которые старше человека. Лозунг Харауэй "Плодите родню, а не детей" предлагает считать семьей конкретное болото или птичью колонию, а рождаемость в богатых странах сознательно снижать.

Правое прочтение пошло противоположной дорогой. Британский философ Ник Ланд в эссе "Темное просвещение" 2012 года предложил перестроить общество по образцу корпорации с жесткой иерархией, где машинный интеллект сделает такую конструкцию эффективнее демократии. Ровно три года назад, 16 октября 2023 года, венчурный инвестор Марк Андриссен опубликовал "Манифест технооптимиста", где записал устойчивое развитие и отказ от роста в число врагов прогресса. Раз человек не венец творения, рассуждают технооптимисты, его можно считать платформой для апгрейда: переделать тело и подключить к мозгу машинный разум. Следующей остановкой в их логике значатся другие планеты.

Обе дороги, при всей взаимной неприязни их сторонников, ведут в одно место. Левые снова поручают человеку спасти планету, правые предлагают ее перерасти. Человек опять стоит в центре, сменились только декорации. Словенский философ Славой Жижек советует не торопиться: поступки, которые успокаивают совесть действующего, консервируют то самое устройство общества, которое породило проблему. Остановиться и подумать. Остается выяснить, кто именно должен думать.

Дар Божий: что Баку сказал вслух, а Брюссель предпочел не слышать

Разговор о судьбе планеты веками вели в узком кругу развитых стран, чьи представления о норме и прогрессе привели мир к нынешнему положению. Остальным отводили роль обсуждаемых: государствам, принимавшим чужие производства и чужой мусор, общинам, чья жизнь зависела от конкретного берега. Латур предложил на этот счет "парламент вещей", собрание, где голос получает всякий, кого касается решение, включая реки и атмосферу.

Двенадцатого ноября 2024 года на климатической конференции COP29 в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес фразу, которую многие западные делегации встретили в штыки. Нефть, газ, ветер, солнце, золото, серебро, медь, сказал он, относятся к природным ресурсам, и страны нельзя упрекать за то, что они ими обладают и выводят их на рынок, которому эти ресурсы нужны. Ресурсы, по его словам, представляют собой "дар Божий".

Прошло меньше двух лет. Те же европейские и азиатские столицы, где в 2024 году морщились от этих слов, выстроились в очередь за баррелями, которые не проходят через Ормуз. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан мощностью 1,2 млн баррелей в сутки внезапно стал одним из немногих маршрутов, не зависящих от Персидского залива. Двенадцатого мая 2026 года танкер примерно с 45 тысячами килолитров азербайджанской нефти пришвартовался у нефтеперерабатывающего завода ENEOS в Иокогаме. За январь-август Азербайджан экспортировал 14,7 млн тонн нефти и нефтепродуктов на 9,28 млрд долларов, при том что государственный бюджет на 2026 год сверстан из скромного расчета в 65 долларов за баррель.

Смысл этой истории глубже коммерческой удачи. Баку на COP29 сделал то, на что не решались организаторы предыдущих конференций: честно описал положение человечества внутри гиперобъекта. Нефть не исчезнет оттого, что ее перестанут упоминать в коммюнике. Через год Бразилия проверила обратный тезис на практике. Итоговое решение COP30, принятое в Белене 22 ноября 2025 года после переговоров, затянувшихся сверх регламента, не содержало ни одного упоминания ископаемого топлива, хотя дорожную карту отказа от него поддержали более 80 государств, а крупные производители добились того, чтобы само словосочетание исчезло из текста. Самые решительные сторонники отказа собрались отдельно: в апреле 2026 года в колумбийской Санта-Марте 57 стран, на которые приходится около трети мировой экономики, провели первую конференцию о переходе от ископаемого топлива. Обязательств она не создала. Следующую встречу назначили на 2027 год, ее примут Тувалу и Ирландия.

Для темной экологии здесь нет противоречия. Парламент вещей без нефти невозможен, потому что нефть давно заседает в нем на правах самого влиятельного депутата и голосует ценой барреля, бюджетами, курсами валют и счетами за отопление. Кто в таком парламенте будет говорить от ее имени - нефтяные компании, страны-экспортеры или миллиарды потребителей, которые ежедневно голосуют за нее на заправке?

Прогноз до Антальи: почему следующий кризис снова накормит уголь

С 9 по 20 ноября 2026 года климатическая дипломатия соберется в турецкой Анталье на COP31. Впервые конференцию проводят в формате партнерства двух государств: Турция принимает форум и председательствует, Австралия получила особую роль в переговорном процессе. Туда же должна прибыть неформальная дорожная карта отказа от ископаемого топлива, которую готовило бразильское председательство.

Мой прогноз однозначен. В итоговом решении COP31 не появится обязательного графика отказа от ископаемого топлива, в лучшем случае ссылка на добровольные дорожные карты. Мировое потребление угля в 2027 году останется выше 8,7 млрд тонн, даже если Ормуз полностью откроют к Новому году. Сланцевые скважины и угольные шахты, запущенные в кризис, будут работать десятилетиями, потому что под них уже взяли кредиты, а кредиторы не читают Мортона.

Темная экология не предлагает рецепта, и в этом одновременно ее сила и слабость. Она лишь отнимает у человека иллюзию пульта управления. Нефтяные кризисы не приближают зеленое будущее по простой причине: в момент шока человек ведет себя как дрожжи, которые ищут сахар, а вовсе не как инженер, проектирующий новый чан. Вероятно, единственное качество, которым он пока отличается от дрожжей, - способность договариваться с теми, кто на него не похож. Белен показал, что этой способности не хватило даже на то, чтобы написать в итоговом документе слово "нефть".

Весной 2026 года, когда японские угольные электростанции работали без ограничений, в Иокогаму шли танкеры с каспийской нефтью. В Сураханах тем временем горел огонь Атешгяха. Природный выход газа под храмом иссяк еще в 1969 году, и вечное пламя с тех пор питает городской газопровод. Поддерживать огонь из трубы человек научился давно. Погасить его он пока не умеет.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#НЕФТЬ #BAKU NETWORK #НЕФТЯНОЙ ШОК
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 18:13 (UTC+04), В мире 92
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 18:06 (UTC+04), Экономика 197
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 18:00 (UTC+04), Спорт 216
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 17:49 (UTC+04), Экономика 304
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 17:37 (UTC+04), В мире 326
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 17:30 (UTC+04), Политика 2 521
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 257
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 17:17 (UTC+04), Культура 474
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 17:06 (UTC+04), Политика 373
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 389
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 17:00 (UTC+04), Экономика 387
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 16:46 (UTC+04), В мире 391
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 16:33 (UTC+04), Политика 625
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 16:29 (UTC+04), В мире 435
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 435
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 16:23 (UTC+04), Политика 6 428
Дело Али Керимли направлено в суд 16:17 (UTC+04), Общество 656
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 419
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 16:10 (UTC+04), Общество 393
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 16:03 (UTC+04), В мире 435
Volvo массово уволит сотрудников 15:51 (UTC+04), Автоновости 402
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 467
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 15:43 (UTC+04), Спорт 396
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 689
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 15:20 (UTC+04), Экономика 838
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 15:07 (UTC+04), Общество 485
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 15:00 (UTC+04), Культура 436
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 563
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 14:52 (UTC+04), Экономика 516
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 14:47 (UTC+04), Общество 482
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 14:44 (UTC+04), В мире 991
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 14:40 (UTC+04), Общество 5 616
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 14:23 (UTC+04), Экономика 536
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 463
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 14:17 (UTC+04), Культура 445
Индия поблагодарила Азербайджан 14:01 (UTC+04), Политика 4 987
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 13:54 (UTC+04), Политика 561
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 13:45 (UTC+04), Культура 533
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 13:41 (UTC+04), Политика 584
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 13:39 (UTC+04), Экономика 596
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 13:36 (UTC+04), Политика 603
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 13:35 (UTC+04), Автоновости 498
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 13:32 (UTC+04), В мире 1 193
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 13:24 (UTC+04), Политика 1 169
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 13:18 (UTC+04), Общество 499
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 13:05 (UTC+04), Общество 541
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 12:58 (UTC+04), Спорт 465
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 12:50 (UTC+04), Спорт 470
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 7 920
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 535
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:34 (UTC+04), Общество 837
В Баку появится новая станция метро 12:25 (UTC+04), Общество 7 651
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 12:22 (UTC+04), Общество 478
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 12:20 (UTC+04), Общество 515
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 12:16 (UTC+04), Политика 8 161
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 12:14 (UTC+04), Общество 598
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), В мире 674
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 512
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 600
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 11:38 (UTC+04), Спорт 483
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:31 (UTC+04), Общество 465
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 11:28 (UTC+04), В мире 1 415
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 11:21 (UTC+04), Общество 3 953
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 11:19 (UTC+04), Общество 1 390
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 11:16 (UTC+04), Экономика 1 531
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 136
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 11:10 (UTC+04), Экономика 721
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 11:04 (UTC+04), Общество 538
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 677
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 10:50 (UTC+04), Общество 1 273
Сыну Кочаряна продлили арест 10:43 (UTC+04), В мире 682
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 10:22 (UTC+04), Культура 540
Арсен Венгер в Баку 10:14 (UTC+04), Спорт 642
Трамп требует себе третий срок 10:05 (UTC+04), В мире 774
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 10:02 (UTC+04), В мире 1 651
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 09:55 (UTC+04), Экономика 6 968
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 09:50 (UTC+04), Политика 6 560
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 09:41 (UTC+04), Культура 516
В Ашхабаде проходит заключительный день конференции и выставки OGT 2026 - ФОТО 09:28 (UTC+04), Экономика 1 678
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 519
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 09:00 (UTC+04), Спорт 554
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 08:52 (UTC+04), Экономика 790
Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 08:40 (UTC+04), Общество 1 580
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 08:28 (UTC+04), В мире 1 955
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 225
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Общество 648
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 08:00 (UTC+04), Политика 6 105
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 06:27 (UTC+04), Общество 1 523
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 686
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 03:21 (UTC+04), Общество 2 603
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 02:10 (UTC+04), Культура 705
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 01:27 (UTC+04), Это интересно 868
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 01:01 (UTC+04), Политика 1 240
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 00:25 (UTC+04), Политика 1 187
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 272
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 7 244
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 854
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 3 317
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 1 845
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 6 346
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 734
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 837
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 319
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 2 946
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 316
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 5 614
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 6 582
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 791
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 773
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 869
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 1 460
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 4 105
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 376
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 1 472
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 8 855
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 3 988
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 508
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 848
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 510
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 328
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 481
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 454
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 928
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 462
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 446
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 491
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 1 444
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 4 141
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 3 428
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 671
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 437
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 4 090
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 18 010
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 1 418
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 1 401
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 393
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 1 450
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 771
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 1 474
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 11 156
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 467
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 4 341
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 939
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 721
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 3 646
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 449
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 22 октября 15:00 (UTC+04), Общество 3 649
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 22 октября 14:57 (UTC+04), В мире 1 566
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 22 октября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 510
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 22 октября 14:49 (UTC+04), Культура 720
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 22 октября 14:47 (UTC+04), Общество 782
Хорошая новость для пользователей метро 22 октября 14:45 (UTC+04), Общество 4 786
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 22 октября 14:43 (UTC+04), Спорт 743
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 22 октября 14:37 (UTC+04), Экономика 1 487
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 22 октября 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 585
Назван максимальный срок службы iPhone 22 октября 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 753
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 22 октября 14:22 (UTC+04), Политика 4 508
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 22 октября 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 506
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 22 октября 14:18 (UTC+04), Политика 8 858
Иран заявил о готовности к затяжной войне 22 октября 14:12 (UTC+04), В мире 1 561
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 22 октября 14:06 (UTC+04), Общество 849
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 22 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 722
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 22 октября 13:57 (UTC+04), Общество 725
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 22 октября 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 535
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 22 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 552
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 22 октября 13:35 (UTC+04), Экономика 1 783
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 22 октября 13:22 (UTC+04), Общество 858
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 22 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 538
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 22 октября 13:07 (UTC+04), Политика 1 727
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 22 октября 13:00 (UTC+04), Спорт 3 808
В Баку состоялись первенства Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО 22 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 318
Назван объем исламских финансов в мире 22 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 556
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 22 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 589
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 22 октября 12:37 (UTC+04), Общество 1 754
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 22 октября 12:35 (UTC+04), В мире 4 856
Гигантский астероид рухнул в Северное море 22 октября 12:31 (UTC+04), Это интересно 822
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 октября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 8 075
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 22 октября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 3 668
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 22 октября 12:21 (UTC+04), В мире 4 842
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 22 октября 12:14 (UTC+04), Общество 6 074
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 6 830
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 4 784
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 22 октября 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 389
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 22 октября 12:07 (UTC+04), Экономика 1 543
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 22 октября 12:05 (UTC+04), Общество 7 492
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 22 октября 12:02 (UTC+04), Общество 1 877
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 22 октября 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 482
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 22 октября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 547
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 22 октября 11:54 (UTC+04), Автоновости 933
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 22 октября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 599
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 22 октября 11:48 (UTC+04), Экономика 4 862
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 22 октября 11:40 (UTC+04), Спорт 774
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 22 октября 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 535
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 22 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 7 845
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 22 октября 11:30 (UTC+04), Туризм
Еще новости