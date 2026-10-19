Yeni tikili, yoxsa köhnə bina? Hansı ev almaq üçün daha sərfəlidir? - VİDEO
Mənzil almaq istəyənlərin qarşısında duran əsas seçimlərdən biri yeni tikili ilə köhnə tikili arasında qərar verməkdir. Yeni binalar müasir planlaşdırma, parkinq, mühafizə və əlavə infrastruktur imkanları ilə seçilsə də, qiymətləri və kommunal xərcləri daha yüksək ola bilər. Köhnə tikililər isə bəzi hallarda daha münasib qiymətləri və mərkəzi ərazilərdə yerləşməsi ilə alıcıların diqqətini çəkir.
Day.Az xəbər verir ki, daşınmaz əmlak bazarında mənzilin qiymətinə binanın yaşı ilə yanaşı, yerləşdiyi ərazi, texniki vəziyyəti, təmir səviyyəsi və sənədləşməsi də təsir edir.
Bakıda yeni tikililərdə bir kvadratmetrin qiyməti ərazidən və binanın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir. Köhnə binalarda isə kommunal xərclər nisbətən aşağı olsa da, kommunikasiya sistemləri, istilik, dam örtüyü və mümkün təmir ehtiyacları əlavə xərc yarada bilər.
Mənzil seçərkən yalnız alış qiymətini deyil, gələcək xərcləri, investisiya imkanlarını və hüquqi riskləri də nəzərə almaq vacibdir. Xüsusilə yeni tikililərdə çıxarışın olub-olmaması və binanın istismara qəbul edilməsi, köhnə tikililərdə isə mülkiyyət sənədlərinin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır. Nəticə etibarilə, ən sərfəli seçim alıcının büdcəsindən, yaşayış ehtiyaclarından və mənzildən istifadə məqsədindən asılıdır.
Ətraflı "Xəzər TV"-nin videomaterialında:
Nəsimi Ələsgərli
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