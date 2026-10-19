https://news.day.az/politics/1868150.html Азербайджан объявил в международный розыск семерых человек, проживающих в Турции Продолжается расследование уголовного дела по факту публичных призывов, направленных на насильственное изменение конституционного строя Азербайджанской Республики и разжигание религиозной ненависти и вражды. Об этом сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре.

Азербайджан объявил в международный розыск семерых человек, проживающих в Турции

Политика, 19 октября 2026 18:49 (UTC +04:00) 7 385
Азербайджан объявил в международный розыск семерых человек, проживающих в Турции

Продолжается расследование уголовного дела по факту публичных призывов, направленных на насильственное изменение конституционного строя Азербайджанской Республики и разжигание религиозной ненависти и вражды.

Об этом сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре.

Сообщается, что Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает в рамках установленных законодательством полномочий принимать меры по защите конституционного строя страны, общественной безопасности, прав и свобод граждан, а также по предотвращению проявлений религиозного радикализма и экстремизма.

В рамках этих мер 16 октября 2026 года генеральным прокурором Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 281.2, 283.2.1 и 167-3.1 Уголовного кодекса. Проведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Обстоятельства, установленные предварительным следствием

Согласно доказательствам, полученным в ходе предварительного следствия, установлены обоснованные подозрения в том, что ряд лиц, осуществляющих деятельность на территории Турецкой Республики, посредством различных социальных сетей и интернет-платформ подготавили и распространяли материалы, содержащие призывы к насильственному изменению конституционного строя Азербайджанской Республики, насильственному захвату государственной власти в стране, а также к насилию на почве религиозного радикализма и разжиганию религиозной ненависти и вражды.

Согласно материалам следствия, указанные выступления и публикации не ограничивались выражением религиозных взглядов отдельных лиц или критикой деятельности государственных органов. В их содержании были выявлены признаки призывов к насилию и незаконному изменению конституционного строя государства.

При правовой оценке этих действий изучались содержание распространённых материалов, контекст использованных выражений, способы их доведения до общественности, аудитория, особенности распространения и другие обстоятельства.

На основании доказательств, собранных на нынешнем этапе следствия, обоснованные подозрения установлены в отношении следующих лиц, проживающих и осуществляющих деятельность в Турецкой Республике:

1. Рыдван Кая, 1961 года рождения, автор публикаций в журнале Haksöz и на интернет-ресурсе Haksöz Haber;
2. Зекерия Джеран, 1981 года рождения, известный под именем Абдуллах Имамоглу, автор издания Köklü Değişim и ведущий Değişim TV;
3. Фатих Тезджан, 1976 года рождения, основатель интернет-ресурса Analiz Merkezi и автор программы Fatih Tezcan'la Analiz Merkezi;
4. Ахмет Шанлы, 1971 года рождения, руководитель юридической фирмы Ahmet Şanlı Hukuk Bürosu;
5. Фахреттин Ташкая Сарал, 1971 года рождения, исследователь;
6. Абдуррахман Тумер, 1975 года рождения, владелец личного профиля в Facebook под именем Abdurrahman Tumer;
7. Алпарслан Танрыкулу, модератор и спортсмен, в период с 25 сентября по 18 октября выступали в социальных сетях X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и на других интернет-ресурсах с заявлениями религиозно-радикального содержания, направленными на насильственный захват власти в Азербайджанской Республике, насильственное изменение конституционного строя, а также разжигание религиозной ненависти и вражды с применением насилия. Кроме того, они, предположительно, распространяли эти выступления, а также многочисленные фотографии, видеозаписи и другие материалы подобного содержания на интернет-ресурсах с широкой аудиторией и выступали с публичными призывами.

Кроме того, согласно материалам следствия, Рыдван Кая 3 октября 2026 года во время акции перед Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Стамбуле, а Рыдван Кая и Зекерия Джеран, известный как Абдуллах Имамоглу, 13 октября 2026 года во время акции перед посольством Азербайджанской Республики в Анкаре выступили с призывами к насильственному захвату власти, а также с заявлениями религиозно-радикального содержания.

Проведенные процессуальные мероприятия

Согласно материалам следствия, 19 октября 2026 года указанные семь лиц были привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики:
- 281.2 - повторное совершение публичных призывов, направленных на насильственный захват власти в Азербайджанской Республике и насильственное изменение конституционного строя;
- 283.2.1 - разжигание религиозной ненависти и вражды с применением насилия на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма;
- 167-3.1 - изготовление, хранение и распространение материалов, призывающих к осуществлению религиозно-экстремистской деятельности, обосновывающих такую деятельность и оправдывающих ее необходимость.

На основании ходатайств следственного органа и представлений прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решениями Бинагадинского районного суда города Баку в отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в международный розыск.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, направленные на объективное, полное и всестороннее изучение всех обстоятельств деяний, вменяемых обвиняемым, включая содержание призывов и условия их распространения, установление авторства соответствующих материалов, сбор и проверку электронных доказательств, а также выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Одновременно для проведения необходимых мероприятий по уголовному делу используются механизмы международной правовой помощи и сотрудничества, обеспечивается взаимодействие с соответствующими компетентными органами Турецкой Республики и других государств-партнёров.

Обращение Генеральной прокуратуры

Генеральная прокуратура вновь обращает внимание на то, что Конституция Азербайджанской Республики гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания, свободу мысли и слова, а также право выражать свою общественно-политическую позицию законными способами.

Вместе с тем, осуществление этих прав и свобод не даёт правовых оснований для публичных призывов к насильственному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, разжиганию религиозной ненависти и вражды, а также осуществлению религиозно-экстремистской деятельности.

Подготовка и распространение призывов подобного характера через интернет-ресурсы, социальные сети, видеоплатформы и другие средства электронной коммуникации влекут установленную законом ответственность.

Информация о противоправных действиях, направленных против конституционного строя и общественной безопасности Азербайджанской Республики, а также пропагандирующих насилие и вражду на религиозной почве, подлежит расследованию.

В отношении причастных лиц будут приниматься соответствующие процессуальные меры, предусмотренные законодательством, независимо от их гражданства, страны проживания, общественного статуса и используемой информационной платформы.

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