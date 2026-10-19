Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ обсудили военное сотрудничество - ФОТО

19 октября заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) генерал-майором Рашидом Мухаммедом Аль-Шамси, находящимся с визитом в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями о совместных учениях и мероприятиях, проводимых с участием военнослужащих обеих стран. Были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем гости посетили штаб учений, оснащённый современными системами управления, и ознакомились с авиационной техникой.