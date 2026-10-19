https://news.day.az/world/1868164.html Обстановка на улицах столицы Албании продолжает накаляться - ВИДЕО Полицейский кордон в столице Албании Тиране в панике отступает после атаки протестующих самодельными коктейлями Молотова. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Завтра будет ровно неделя с момента возобновления масштабных антиправительственных протестов в Албании.
Обстановка на улицах столицы Албании продолжает накаляться - ВИДЕО
Полицейский кордон в столице Албании Тиране в панике отступает после атаки протестующих самодельными коктейлями Молотова.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Завтра будет ровно неделя с момента возобновления масштабных антиправительственных протестов в Албании.
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