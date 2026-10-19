TƏBİB и Минздрав – интеграция на новом этапе реформ

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по совершенствованию управления в сфере здравоохранения. Согласно документу, юридическое лицо публичного права Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) передано в подчинение Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики. Структура сохраняет свои права и обязанности, а также имущество. Уставный фонд TƏBİB формируется за счет его имущества.

Несколько лет TƏBİB олицетворял собой систему здравоохранения Азербайджана. Особенно запомнилось это название гражданам в связи с короновирусной инфекцией, когда именно это объединение координировало все процессы, происходившие вокруг пандемии на территории Азербайджана.

В сегодняшних условиях сделан следующий шаг в рамках реформ системы здравоохранения страны. Надо понимать, что реформа здравоохранения - это не только вопрос финансирования медицинских услуг, обновления больниц или внедрения современных технологий. В первую очередь речь идет о создании эффективной модели управления, способной объединить интересы государства, медицинских работников и граждан. Эта модель должна обеспечить рациональное использование ресурсов и гарантировать последовательное повышение качества медицинских услуг в стране. В свое время TƏBİB был создан как механизм решения проблем и преобразований, теперь настало время ему стать частью единой системы государственного управления.

Напомним, что создание TƏBİB было связано с конкретными вызовами, связанными с переходом к системе обязательного медицинского страхования (ОМС). В условиях масштабной реформы требовалось не просто изменить источники финансирования медицинских учреждений, но и перестроить принципы их повседневной работы, обновить механизмы управления и обеспечить готовность государственной медицины к функционированию в новой институциональной среде. И TƏBİB стал инструментом этого перехода.

Переход к страховой модели означал изменение самой логики взаимодействия между государством, медицинскими организациями и гражданами. Возникла объективная необходимость в специализированной управленческой структуре, которая могла бы сосредоточиться непосредственно на деятельности государственных медицинских организаций. Именно эта функция была возложена на TƏBİB. Подобное решение имело важное практическое значение. Поэтому создание TƏBİB следует рассматривать как необходимый этап институциональной перестройки сферы здравоохранения. Его появление позволило выделить управление медицинскими учреждениями в самостоятельное направление работы и создать организационный механизм для последовательного внедрения новой модели финансирования и предоставления услуг. Такая модель позволяла одновременно решать две задачи: поддерживать повседневную деятельность больниц и постепенно менять принципы функционирования всей системы.

Интеграция TƏBİB в структуру Министерства здравоохранения важна по ряду причин.

Если на начальном этапе реформы приоритетом было создание специализированного механизма оперативного управления государственными медицинскими учреждениями, то на следующем этапе возрастает потребность в более тесной взаимосвязи стратегического планирования, регулирования самой сферы и практического решения поставленных задач. Есть вопросы развития инфраструктуры, кадровой политики, финансирования. И все это теперь необходимо соединить в целостной системе с едиными приоритетами на всех уровнях управления.

Важно понимать, что объединение TƏBİB с Минздравом не означает упразднения структуры и не является сигналом о провале ею своих задач. Наоборот, нынешний этап стал возможен благодаря тому, что объединение как раз очень четко выполнило поставленные перед ней задачи и сыграло очень важную роль в качестве механизма перехода от одного этапа реформ к другому. То есть указ главы государства предусматривает не просто административное переподчинение, а создает целостность управления. Формируется единый стратегический центр управления развитием системы здравоохранения страны, который будет координировать планирование, распределение ресурсов, подготовку кадров и др.

Данное решение устраняет еще один момент - позволяет сократить дублирование функций. Многие граждане по сей день не очень понимают, за что отвечал TƏBİB, а за что Минздрав, при том, что оба отвечают, в глазах людей, вроде бы, за одно и то же.

Централизация стратегических решений - это очень важное условие успеха реформ. А качество медицинских услуг - главный критерий эффективности. По сути, любая реформа в области здравоохранения упирается в интересы пациента. Эти интересы должны быть конечной целью любых шагов и решений. Доступность, качество лечения - это все, что нужно гражданам. Кто и как всем этим управляет, им нет особого дела. Поэтому внедрение единого подхода к качеству медицинских услуг является первостепенной задачей.

Интеграция управленческих процессов может создать предпосылки для более согласованного планирования финансовых и медицинских ресурсов.

Еще одним стратегическим направлением преобразований становится углубление цифровой интеграции. Современная система здравоохранения не может эффективно функционировать без надежного обмена данными, согласованных информационных решений и возможности оперативно получать объективную картину происходящих процессов. Разрозненность информационных систем способна создавать дополнительные административные барьеры, затруднять обмен сведениями между учреждениями и усложнять оценку результатов работы отрасли.

Кадры - это один из важных ресурсов реформирования системы здравоохранения. Необходимо согласовывать подготовку специалистов с различными факторами, зависящими от уровня и структуры заболеваемости, развития технологий и др. В этой ситуации единая координация отраслевой политики может способствовать более последовательному выявлению дефицита и составлению соответствующих планов развития кадрового капитала.

Все перечисленное в конечном итоге преследует цель сделать систему здравоохранения более ориентированной на человека. Как мы уже отметили, именно доступность и качество медицинской помощи должны оставаться главным критерием оценки эффективности реформ. При возникновении проблем жалобы и обращения граждан должны рассматриваться на одной платформе. Еще раз отметим - при наличии TƏBİB и Минздрава как отделенных друг от друга структур, граждане часто оставались между двух адресатов, и это усложняло решение проблем. Между тем, обратная связь является практическим инструментом улучшения работы медицинских учреждений. Разделение усложняло также расследование каких-то инцидентов. Казалось бы, чем больше структур заняты выяснением причин неприятной истории в какой-то больнице, тем лучше. Но на самом деле это не так.

Интеграция TƏBİB в структуру Министерства здравоохранения открывает возможность для более последовательного проведения реформ, но одновременно повышает требования к качеству управления. Чем более централизованной становится система, тем важнее обеспечить прозрачность ответственности, оперативность принятия решений и реальную ориентацию на потребности пациентов.

По оценке специалистов, в результате реформы Азербайджан получит возможность укрепить институциональную основу обязательного медицинского страхования и перейти к следующему этапу модернизации здравоохранения. А именно, к системе, в которой эффективность управления измеряется, прежде всего, доступностью и качеством медицинской помощи, получаемой каждым гражданином. Ведь ради людей и работают медики.