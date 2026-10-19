Азербайджан и Япония нацелены на расширение торгово-экономического сотрудничества - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул важность продолжения политического диалога, расширения торгово-экономических связей и развития сотрудничества в энергетической сфере с Японией.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, 19 октября Джейхун Байрамов принял посла Японии в Азербайджане Ватанабэ Кацуе по случаю завершения его дипломатической деятельности. На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-японских отношений, с удовлетворением отмечен вклад посла в развитие двусторонних связей в период его работы.

На встрече также был упомянут визит Джейхуна Байрамова в Японию в текущем году и проведенные в его рамках обсуждения. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, подчеркнули важность взаимной поддержки и продолжения диалога на многосторонних платформах.

Было отмечено, что успешное проведение Азербайджаном международных мероприятий, включая COP29, 13-ю сессию Всемирного градостроительного форума (WUF13) и Всемирную конференцию по развитию электросвязи (WTDC-25), демонстрирует вклад страны в продвижение международного сотрудничества, повестку дня в области устойчивого развития и решение глобальных вызовов.

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам расширения контактов между людьми, развития сотрудничества в сферах образования, культуры и спорта. В данном контексте подчеркнуто, что введение Азербайджаном в одностороннем порядке безвизового режима для граждан Японии служит продвижению двусторонних связей и туризма.

Стороны также обсудили возможности дальнейшего укрепления взаимного интереса и культурных связей между народами посредством таких видов спорта, как дзюдо и сумо. Была подчеркнута важность престижных соревнований, проводимых по этим видам спорта в Азербайджане.

Джейхун Байрамов выразил благодарность послу за усилия, приложенные им в период дипломатической деятельности в Азербайджане, и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.