Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находится с визитом в Туркменистане - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 19 октября прибыла с визитом в Туркменистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Ашхабад Лейлу Алиеву встретила вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева.

Затем за чайным столом состоялась короткая встреча Лейлы Алиевой с Огулджахан Атабаевой.