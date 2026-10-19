https://news.day.az/officialchronicle/1868141.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находится с визитом в Туркменистане - ФОТО Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 19 октября прибыла с визитом в Туркменистан.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находится с визитом в Туркменистане - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 19 октября прибыла с визитом в Туркменистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Ашхабад Лейлу Алиеву встретила вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева.
Затем за чайным столом состоялась короткая встреча Лейлы Алиевой с Огулджахан Атабаевой.
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