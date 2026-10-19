Трамп заявил о захвате Франции мигрантами

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что мигранты захватили Францию.

"Мигранты захватили Францию. Нужно быстро закрыть границы", - написал он, комментируя массовые акции протеста в Париже и других крупных французских городах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Протесты во Франции начались в конце сентября с демонстраций старшеклассников из-за проблем в сфере образования и постепенно охватили всю страну. 17 октября на улицы Франции вышли более полумиллиона человек, среди которых активисты, представители молодежи, профсоюзов и движений рабочих. Протестующие требовали остановить рост цен на топливо и снизить покупательную способность.

В ряде городов митинги стали выходить из-под контроля. Демонстранты начали устраивать погромы и поджоги, грабить магазины. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и дубинки.

19 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню после заседания кризисного штаба, посвященному беспорядкам в стране, поручил префектам департаментов ввести комендантский час в ряде районов. Эта мера будет действовать в центрах некоторых городов Франции, чтобы защитить, в частности, бизнес.

Лекорню добавил, что введение чрезвычайного положения будет объявлено "при необходимости", но комендантский час "кажется более уместным".