В Каспийском море пресекли контрабанду наркотиков - ФОТО

В принадлежащей Азербайджану части Каспийского моря обнаружена контрабанда.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Отмечается, что в результате взаимодействия подразделения берегового наблюдения, технического поста наблюдения и пограничного корабля Береговой охраны ГПС в Лянкяранском рейде, в 20 морских милях от берега, в принадлежащей Азербайджану части Каспийского моря были обнаружены и изъяты 8 кг 600 г наркотических веществ, а также синтетическая сеть длиной 350 метров, находившаяся в одном из мешков.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

"Продолжаются меры по обеспечению надежной охраны морских границ Азербайджанской Республики, усилению контроля за соблюдением режимных правил в Каспийском море и борьбе с контрабандой", - говорится в сообщении.