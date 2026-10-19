В Баку изменили конечную остановку этого автобуса

В поселке Сабунчи Баку в связи с ремонтными работами ограничено движение транспорта на участке улицы Мехди Гусейнзаде - от пересечения с улицей Йени Рамана до здания школы №68.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В связи с ограничениями конечная остановка автобусного маршрута №49 временно перенесена на улицу Явера Алиева.