https://news.day.az/society/1868089.html В Баку изменили конечную остановку этого автобуса В поселке Сабунчи Баку в связи с ремонтными работами ограничено движение транспорта на участке улицы Мехди Гусейнзаде - от пересечения с улицей Йени Рамана до здания школы №68. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В Баку изменили конечную остановку этого автобуса
В поселке Сабунчи Баку в связи с ремонтными работами ограничено движение транспорта на участке улицы Мехди Гусейнзаде - от пересечения с улицей Йени Рамана до здания школы №68.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В связи с ограничениями конечная остановка автобусного маршрута №49 временно перенесена на улицу Явера Алиева.
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