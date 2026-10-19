В Баку открылся иммерсивный музей, переносящий посетителей в 1919 год - репортаж - ФОТО - ВИДЕО

В Ичеришехер появилось новое пространство, позволяющее совершить путешествие в прошлое. Благодаря современным технологиям посетители могут перенестись более чем на столетие назад - на улицы Баку 1919 года. Новый иммерсивный музей Time Pavilion знакомит с историей города в интерактивном формате.

Как сообщает корреспондент Trend, в музее, расположенном на территории Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер, с помощью технологий виртуальной реальности воссоздан облик Баку той эпохи. Проект позволяет посетителям не только ознакомиться с историческими сведениями, но и погрузиться в атмосферу прошлого, передает Day.Az.

Выступая перед журналистами на церемонии открытия, председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер Руфат Махмуд отметил, что музей является частью концепции "Умный заповедник".

По его словам, цель проекта - подарить посетителям Ичеришехер новые впечатления с помощью современных технологий.

"Этот музей является частью концепции Управления "Умный заповедник". Мы создаём условия для того, чтобы посетители получали новые впечатления благодаря современным технологиям. Мы верим, что музей станет одним из важных мест посещения в Ичеришехер", - отметил Р. Махмуд.

Он также рассказал об обновлении билетной политики в Ичеришехер, включая пересмотр нескольких вариантов билетов. Для граждан Азербайджана предусмотрены льготные цены.

Кроме того, для жителей Ичеришехер планируется организовывать отдельные дни бесплатного посещения, а также проводить различные мероприятия.

По словам основателя музея Вахида Ибрагимова, на разработку проекта, основанного на концепции путешествия в прошлое, ушло почти два года. Одной из главных задач команды было воссоздать Баку 1919 года на основе исторических источников.

"Одной из самых сложных задач было изучить исторические факты, относящиеся к тому периоду, найти фотографии и достоверно воссоздать облик улиц. Мы с командой работаем над этим проектом почти два года. Теперь мы представляем результат посетителям и, думаю, он им понравится", - заявил В. Ибрагимов.

Путешествие в Time Pavilion не ограничивается виртуальной реальностью. В других залах представлены материалы об истории бакинской прессы и нефтяной отрасли. Таким образом, посетители могут узнать не только о том, как выглядел город в тот период, но и об отраслях, формировавших его общественную и экономическую жизнь.

В. Ибрагимов сообщил, что открывшееся пространство является первым павильоном проекта. Открытие второго павильона, который станет его продолжением, запланировано на середину следующего года. Новая экспозиция разместится на нижнем этаже действующего музея.

"На первом этапе мы даём общую информацию о Баку того времени. На следующем этапе посетитель уже окажется внутри города. Он почувствует себя его жителем и, переходя из комнаты в комнату, сможет в интерактивном формате попробовать себя в занятиях, которыми люди были заняты в повседневной жизни той эпохи", - подчеркнул основатель музея.

В последующие годы проект планируется расширять, предоставляя посетителям возможность совершать путешествия в различные исторические эпохи.

Time Pavilion начинает работу как новое пространство в исторической среде Ичеришехер, знакомящее с прошлым Баку с помощью современных технологий. Первая экспозиция переносит посетителей в Баку 1919 года, а на следующих этапах временная карта проекта будет расширяться.