В Азербайджане подорожали яйца

В Азербайджане по сравнению с прошлым годом подорожали деревенские яйца. По словам продавцов, сейчас их стоимость составляет 35-40 гяпиков за штуку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", жители Уджара и Товуза связывают рост цен с расходами на транспортировку, прибылью посредников и снижением яйценоскости кур в осенний период.

В Баку стоимость фермерских яиц составляет 16-25 гяпиков, а деревенских - 35-40 гяпиков за штуку. Продавцы отмечают, что спрос на деревенские яйца остается высоким из-за ограниченного предложения.