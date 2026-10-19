Совет печати призвал турецкие СМИ прекратить кампанию против Азербайджана

Совет печати Азербайджана с серьезной обеспокоенностью следит за распространением в ряде турецких СМИ и на платформах социальных сетей предвзятой информации, искаженных материалов и кампаний, направленных на манипулирование общественным мнением в отношении Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Совета печати.

В заявлении отмечается, что представление отдельных событий, произошедших в Азербайджане в последние дни, в отрыве от контекста, целенаправленная политизация обсуждений внутренних вопросов нашей страны и распространение неподтвержденных утверждений в качестве фактов полностью противоречат основополагающим принципам профессиональной журналистики:

"Совет печати Азербайджана особо подчеркивает, что главная задача журналистики заключается не в том, чтобы противопоставлять общества друг другу, а в установлении истины, доведении до общественности достоверной информации и содействии взаимопониманию. Однако с сожалением приходится констатировать, что в последние дни в некоторых турецких СМИ наблюдается прямо противоположная ситуация.

В частности, решение о введении единой школьной формы в общеобразовательных учреждениях нашей страны преподносится в отрыве от контекста и искажается, распространяются совершенно необоснованные утверждения о якобы введенном в Азербайджане "запрете на хиджаб" и притеснении исламских ценностей. Кроме того, этот вопрос, касающийся исключительно внутренних правил в сфере образования, искусственно переводится в плоскость религиозно-идеологического противостояния, тем самым предпринимаются попытки сформировать негативный имидж нашей страны.

Искажение вопросов, связанных со свободой вероисповедания, образовательной политикой и общественно-культурной жизнью нашего общества, использование старых или поддельных фото- и видеоматериалов, не имеющих отношения к теме, а также представление радикальных взглядов отдельных маргинальных лиц в качестве позиции всего турецкого общества направлены на введение общественного мнения в заблуждение.

Подобный подход не соответствует ни принципам объективной журналистики, ни духу существующих стратегических отношений между двумя братскими странами", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что еще одним вызывающим обеспокоенность обстоятельством является то, что эта клеветническая кампания не ограничивается лишь сегментом социальных сетей, но также ведется некоторыми традиционными СМИ Турции:

"В этих материалах явно нарушаются границы критики и свободы выражения мнений, а аккаунты в социальных сетях используются в качестве трибуны для опасных призывов, направленных на насильственное изменение конституционного строя Азербайджанской Республики и незаконный захват власти.

Отношения между Азербайджаном и Турцией основываются на общей истории, языке, культуре, духовных ценностях и непоколебимом взаимном доверии. Принцип "Один народ - два государства" отражает равноправное сотрудничество и братство наших стран как независимых государств. Этот священный принцип не может использоваться в качестве оправдания вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику какой-либо страны, втягивания общества в идеологическое противостояние или выдвижения необоснованных обвинений".

Совет печати призвал турецкие СМИ, журналистские организации, редакции и лиц, оказывающих влияние на общественное мнение на цифровых платформах, проверять информацию об Азербайджане на основе достоверных источников перед ее публикацией:

"Совет призывает не допускать искажения фактов, распространения поддельных изображений и материалов, вырванных из контекста, воздерживаться от оскорблений, клеветы и риторики ненависти в адрес Азербайджанского государства и народа, оперативно исправлять и опровергать выявленную недостоверную информацию, а также занимать принципиальную позицию в отношении любых манипулятивных кампаний, способных нанести ущерб отношениям между двумя странами.

Совет печати Азербайджана заявляет, что и впредь будет последовательно отстаивать свою принципиальную позицию против искажения истины, распространения дезинформации и использования возможностей СМИ в целях подрыва доверия между нашими странами".