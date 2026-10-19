Названо количество участников XII Бакинской международной книжной выставки - ФОТО

С 21 по 27 октября в Баку при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики пройдёт XII Бакинская международная книжная выставка.

Накануне её открытия состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему мероприятию. В ней приняли участие советник министра культуры Орхан Фикретоглу и заведующий отделом политики азербайджанского языка и литературы Министерства культуры Васиф Гурбанзаде. Они рассказали об организации выставки, её тематической направленности и программе, а также ответили на вопросы представителей средств массовой информации, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Пресс-конференцию открыла сотрудник отдела информации и связей с общественностью Министерства культуры Азербайджана Равана Абдуллаева.

"В этом году выставка пройдёт в Бакинском Экспо-центре под девизом "Жизнь больше экрана: один ребёнок, одна книга, один реальный мир". Под этим девизом мы поставили перед собой цель побудить подрастающее поколение к чтению книг", - сказала Равана Абдуллаева.

Она также сообщила, что в выставке примут участие 59 организаций из 32 зарубежных стран, а также 148 местных издательств, полиграфических предприятий и организаций, работающих в сфере книжного искусства.

Затем слово было предоставлено советнику министра культуры Орхану Фикретоглу. Он подчеркнул, что литература всегда играла важную роль в развитии общества и жизни людей, сохраняя историческую память и способствуя укреплению государства.

По словам Орхана Фикретоглу, популяризация чтения и развитие книжной индустрии ставят перед Министерством культуры новые задачи. С учётом технологического прогресса и изменений в литературной сфере необходимо совершенствовать механизмы регулирования отрасли, учитывая интересы всех заинтересованных сторон.

"Важно защищать авторские права, а также права издателей и представителей книжной торговли - всех, кто участвует в развитии книжной индустрии, сохранении интеллектуальной собственности и формировании читательского вкуса", - подчеркнул советник министра культуры.

Он также отметил, что печатные книги и устная народная традиция обладают особой ценностью, которую не может заменить электронный формат. По его словам, такие произведения, как эпос "Деде Коркуд", должны передаваться из поколения в поколение, в том числе через колыбельные.

Заведующий отделом политики азербайджанского языка и литературы Министерства культуры Васиф Гурбанзаде подчеркнул важность популяризации чтения, развития книжной индустрии в стране и продвижения азербайджанской литературы за рубежом.

Он отметил, что литература, как и сама жизнь, постоянно меняется, отражая особенности каждой исторической эпохи. В частности, литература периода становления азербайджанской государственности, советского периода и периода независимости имеет свои характерные черты. По его словам, прежде всего необходимо хорошо знать и изучать собственную литературу.

Васиф Гурбанзаде также рассказал о программе выставки. В течение семи дней запланировано более 300 мероприятий различных форматов. Посетителей ждут презентации книг, автограф-сессии, конференции, литературные встречи, программы, посвящённые чтению и музыке, а также мероприятия, направленные на развитие сотрудничества между представителями книжной индустрии.

В выставке примут участие известные писатели и учёные из Турции, США, Англии, Польши, Саудовской Аравии и других стран. Наряду с зарубежными гостями, свои произведения представят народные писатели и поэты Азербайджана, а также молодые авторы.

Почётными гостями выставки от Азербайджана станут народный поэт Сабир Рустамханлы и известная детская писательница Рейхан Юсифгызы. Среди зарубежных почётных гостей - писательница иранского происхождения Саринуш Сани и английский писатель Даррен Симпсон, известный произведениями для детей и подростков.

Кроме того, в рамках выставки проходит онлайн-голосование "Выбери своего автора" в номинации "Самый читаемый автор - 2026". Читатели могут выбрать любимого писателя из списка 50 авторов, предложенных издательствами, книжными магазинами и библиотеками, и поддержать его своим голосом.

Васиф Гурбанзаде подчеркнул также, что выставка посвящена детям, а значит, и будущему страны.

Кроме того, он сообщил об изменении места отправления автобусов, которые будут доставлять посетителей к выставочному центру. Местом сбора выбрана станция метро "Кероглу". Оттуда гости смогут добраться до Бакинского Экспо-центра на специальных автобусах.

В конце пресс-конференции Орхан Фикретоглу и Васиф Гурбанзаде ответили на вопросы журналистов.