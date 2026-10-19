Сахиба Гафарова посетила дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке - ФОТО

19 октября азербайджанская парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетила в Бишкеке Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата Бейит".

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса по связям с общественностью и СМИ, на территории мемориального комплекса Сахиба Гафарова возложила венок к памятнику. Членам делегации сообщили, что Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата Бейит" был построен и сдан в эксплуатацию в 2000 году в целях восстановления и сохранения исторической памяти об этапах развития кыргызского государства. Этот мемориал по предложению выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова был назван "Ата Бейит" - Могила отцов.

Азербайджанская делегация также посетила дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке. Здесь гостям сообщили, что музей расположен в доме, где писатель жил в последние годы своей жизни с 1986 года. Музей был сдан в эксплуатацию в 2014 году.

Председатель Милли Меджлиса встретилась здесь с младшим сыном Чингиза Айтматова, президентом Фонда Чингиза Айтматова Эльдаром Айтматовым.

Он отметил, что постарался до мельчайших деталей сохранить всю атмосферу и обстановку, царившие в доме еще при жизни писателя. В доме-музее хранятся личные вещи, рукописи и многочисленные награды писателя.

Здесь также расположен Международный фонд Чингиза Айтматова, занимающийся культурно-просветительской деятельностью. Фонд был учрежден в 2000 году самим писателем, а ныне управляется его детьми.