В Европе сделали тревожное заявление о будущем ЕС

Лидеры стран Евросоюза на саммите сообщества не смогли принять какие-либо значимые решения, что ознаменовало начало "идеального шторма" в политике ЕС. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Евросоюз вступает в идеальный политический шторм", - говорится в заголовке публикации.

Отмечается, что к уже существующим проблемам ЕС, возникшим на фоне несогласования бюджета на 2028-2034 годы, добавляется "паралич власти" из-за внутренних политических потрясений в странах и предстоящие выборы в Испании, Франции и Италии, результаты которых могут повлиять на ключевые решения сообщества.

Неназванный источник газеты считает, что ситуация в 2027 году "будет только хуже". Другой источник подчеркнул, что Европа остается "без очевидного лидера", сравнимого с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель или бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном.