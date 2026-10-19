СГБ задержала за границей организатора поджога четырех автомобилей в Масазыре

Задержан еще один подозреваемый в связи с поджогом автомобилей 10 октября в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, организатор поджога четырех автомобилей в Масазыре был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана во время перелета из Грузии в Узбекистан. После этого его доставили в Азербайджан и арестовали.

Отметим, что видеозаписи происшествия вызвали широкий общественный резонанс после публикации в СМИ. Все участники преступления были установлены и задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ.

Задержанным предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжаются следственные действия.

Имена задержанных и мотив преступления не раскрываются.

Напомним, в результате умышленного поджога сгорели легковые автомобили марок Mercedes, Lada, Hyundai и Renault.