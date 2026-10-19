Горький привкус "братства": когда поддержка становится поводом для упреков

Автор: Байрам Эльшадов

Братство между государствами проверяется в самые тяжелые времена, но окончательная оценка союзнических отношений складывается и после победы. Именно тогда становится ясно, кто способен уважать заслуги партнера, а кто предпочитает годами напоминать о своей помощи, присваивать чужие достижения и превращать солидарность в инструмент политического давления. История 44-дневной войны 2020 года наглядно показала разницу между двумя подходами - пакистанским и тем, который демонстрируют отдельные политические круги и СМИ Турции.

Во время войны по всему Азербайджану рядом с национальными флагами развевались флаги Турции и Пакистана. Так азербайджанский народ выражал благодарность государствам, которые поддержали Баку на международной арене. Эта поддержка имеет значение, и Азербайджан ее ценит. Но благодарность не дает никому права переписывать историю нашей победы, принижать заслуги азербайджанской армии или "выставлять счета" за оказанную помощь.

Пакистан на протяжении многих лет подтверждает серьезность своей позиции конкретными действиями. Исламабад до сих пор не установил дипломатических отношений с Арменией, связывая этот шаг с оккупацией азербайджанских территорий. Пакистан последовательно отстаивает свою позицию, не превращая поддержку Азербайджана в предмет торга и не требуя за нее особых привилегий. В этом и заключается принципиальность настоящего союзника: он остается верен своим убеждениям, даже когда не получает от этого прямой материальной выгоды.

Еще показательнее отношение Пакистана к самой победе Азербайджана. Ни во время войны, ни после нее пакистанские официальные лица, депутаты и СМИ не пытались объявить себя "творцами" освобождения Карабаха. Никто не требовал признать, что без Исламабада азербайджанская армия якобы не справилась бы с поставленной задачей. Пакистан признал заслуги тех, кто действительно сражался и победил.

Совершенно иной подход демонстрируют отдельные представители турецких политических кругов и медиа, которые периодически пытаются представить освобождение Карабаха как собственную заслугу Турции. Заявления о том, что Карабах вернула Турция и что без турецкого вмешательства Азербайджан не смог бы победить, переходят границы допустимого. Это уже попытки переписать историю в свою пользу, отодвинув на второй план тех, кто нес основную тяжесть войны.

Подобные заявления - прямое неуважение к памяти почти 3000 азербайджанских шехидов. Они отдали жизни за свободу родной земли, а тысячи ветеранов прошли через фронтовые испытания, получили ранения и заплатили за победу собственным здоровьем. Азербайджанские военнослужащие шли в бой, азербайджанское командование планировало и проводило операции, азербайджанский народ хоронил своих сыновей. И после всего этого кто-то пытается убедить общественность, будто главная заслуга принадлежит другой стране? Такая претензия не выдерживает никакой критики.

Особенно цинично звучат попытки связать поддержку Турции с финансовыми ожиданиями от Азербайджана. В некоторых турецких СМИ и выступлениях политизированных комментаторов периодически продвигается тезис, будто без турецкого оружия победа была бы невозможна.

Однако факты говорят сами за себя. В своем выступлении 2 октября Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан полностью оплатил приобретенное вооружение по мировым рыночным ценам. Азербайджан приобрел оружие и заплатил за него. Что здесь может служить основанием для финансовых претензий? Коммерческие сделки не дают права присваивать себе военные достижения, а поставки вооружений не превращают армию одной страны в должника другой.

Да, Турция оказала Азербайджану серьезную политическую поддержку. Баку этого не забывает и не отрицает. Но признание этой роли не дает никому права принижать самостоятельность Азербайджана, умалять боевые заслуги его армии или использовать победу 2020 года для укрепления внутриполитических позиций.

Пора прекратить спекуляции на теме Карабахской войны. Победа принадлежит Азербайджану - его народу, его армии и тем, кто отдал жизнь за освобождение родной земли. Ни политические заявления, ни медийные кампании, ни попытки представить военное сотрудничество как особую услугу не изменят этого исторического факта. У азербайджанского народа есть все основания гордиться своей Победой, и никто не вправе требовать, чтобы эта гордость уступила место чужим амбициям.

Разница между двумя союзниками очевидна в их подходе к чужим заслугам. Пакистан демонстрирует последовательную поддержку и уважает право Азербайджана самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Отдельные турецкие политики и комментаторы, напротив, своими заявлениями сами подрывают ту атмосферу доверия, которую должны укреплять союзнические отношения.

Бескорыстное братство не нуждается в постоянных счетах, громких требованиях и попытках присвоить чужую победу. Настоящий союзник поддерживает партнера, уважает его жертвы и признает его достижения. Все остальное - политический торг под вывеской братства. Азербайджан умеет ценить друзей, но никогда не позволит никому переписывать свою историю.