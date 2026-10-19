В Европе испугались перспективы протестов по «французскому сценарию»

Насилие, которое имеет место в ходе беспорядков во Франции, повышает уровень тревоги в европейских странах, где скоро должны состояться выборы. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это говорит о том, что подобное крайнее насилие может стать обычным явлением", - заявил глава социологической компании Elabe Бернард Сананес.

Он также добавил, что в новейшей истории "нет прецедентов" подобных масштабных беспорядков в преддверии президентских выборов. По словам Сананеса, европейские страны не могут решить проблему неравенства, и поэтому протесты могут коснуться сразу нескольких государств ЕС.

Издание отметило, что протесты, связанные с ростом стоимости жизни, уже затронули Италию, где демонстрации 17-18 октября привели к беспорядкам, мародерству и столкновениям с полицией. Также протесты дошли до Бельгии и Португалии.

"Ожидается, что в следующем месяце в Испании начнутся забастовки из-за жилищных проблем и заработной платы, всего за две недели до досрочных всеобщих выборов", - написало СМИ.

Демонстрации во Франции стартовали еще в конце сентября. Изначально в них участвовали школьники и студенты, недовольные проблемами в сфере образования. Затем протесты охватили всю страну.

17 октября на протесты вышло уже более полумиллиона человек, которые протестовали против роста цен на топливо и снижения покупательной способности. В ходе беспорядков произошли погромы и столкновения с полицией.

19 октября глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что ситуация с протестами вышла из-под контроля.