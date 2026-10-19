Baku Steel Art - диалог стали и искусства - ФОТО

В рамках культурной программы Art Weekend Азербайджанский национальный музей искусств принял участников международного проекта Baku Steel Art, объединившего скульпторов из разных стран. Визит позволил зарубежным гостям ближе познакомиться с историей и художественными традициями Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы музея, передает Day.Az.

Проект реализуется по совместной инициативе Baku Steel Company и QGallery. Он призван объединить промышленность и современное искусство, раскрывая выразительные возможности стали в скульптуре. Работа с металлом открывает широкое пространство для творческих экспериментов и позволяет превращать прочный индустриальный материал в средство художественного выражения.

Скульпторы из Турции, Казахстана, Румынии, Латвии, Эстонии, Литвы и Украины ознакомились с постоянными экспозициями музея: "Сокровищница азербайджанского искусства", "Азербайджанская живопись и графика 1920-1980-х годов" и "Поколение шестидесятников: азербайджанское искусство вне конформизма". Гости также осмотрели произведения западноевропейского, русского и восточного искусства из музейного собрания.

Экскурсия охватила различные направления изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Участникам рассказали об особенностях произведений разных эпох, их художественной ценности и историко-культурном контексте. Экспозиции позволили проследить, как менялись творческие подходы, эстетические ориентиры и способы художественного осмысления действительности.

Для проекта Baku Steel Art особый интерес представляет возможность сопоставить традиционные формы художественного выражения с современными экспериментами в скульптуре. Знакомство с музейными коллекциями расширило культурный контекст встречи, подчеркнув значение исторического опыта для развития современных художественных практик.

Посещение музея стало частью программы, направленной на укрепление профессиональных контактов и развитие международного сотрудничества. Такие инициативы создают условия для обмена творческими идеями, знакомства с различными культурными традициями и поиска новых направлений в современном искусстве.

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