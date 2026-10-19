https://news.day.az/azerinews/1868165.html Qazaxda 35 yaşlı kişini ildırım vurub Qazaxda 35 yaşlı kişini ildırım vurub. AZƏRTAC xəbər verir ki, rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü S.Bağırovu heyvan otararkən ildırım vurub. O, xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir. Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Qazaxda 35 yaşlı kişini ildırım vurub
Qazaxda 35 yaşlı kişini ildırım vurub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü S.Bağırovu heyvan otararkən ildırım vurub.
O, xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.
Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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