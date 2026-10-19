https://news.day.az/world/1868162.html Китай усилит контроль за экспортом беспилотников Китай с 18 ноября изменит правила экспортного контроля в отношении беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и связанных с ними технологий. Об этом сообщило министерство коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Китай усилит контроль за экспортом беспилотников

В мире, 19 октября 2026 21:00 (UTC +04:00) 809
Китай усилит контроль за экспортом беспилотников

Китай с 18 ноября изменит правила экспортного контроля в отношении беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и связанных с ними технологий. Об этом сообщило министерство коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение, согласованное государственным и центральным военным советами КНР, затронет системы автономного полета, радиосвязи, управления и помехоустойчивой спутниковой навигации.

Особое внимание уделено техническим характеристикам дронов: разрешения потребуются для аппаратов, способных летать за пределами прямой видимости от 30 минут до трех часов при ветре от 12,86 м/с, а также для моделей с дальностью полета более 300 км. Под ограничения попадают и БПЛА, предназначенные для распыления аэрозолей с емкостью более 80 литров или имеющие конструктивную возможность их установки.

Помимо дронов, Китай усилит контроль за экспортом определенных авиационных двигателей и технологий связи. Для осуществления поставок экспортеры будут обязаны предоставлять подробные сведения о конечных получателях продукции, что позволит государству более строго отслеживать использование технологий за рубежом.

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"Голос флейты" - вечер азербайджанской и турецкой музыки - ФОТО 20 октября 17:26 (UTC+04), Культура 624
Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ 20 октября 17:20 (UTC+04), Экономика 732
ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 660
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 609
AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 3 616
Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 3 597
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 492
В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО 20 октября 16:43 (UTC+04), Экономика 3 648
Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 585
Прошел День высокопоставленного наблюдателя в рамках учений "Встреча соколов-2026" - ФОТО - ВИДЕО 20 октября 16:36 (UTC+04), Политика 643
Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 683
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 646
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 596
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 741
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 715
Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО 20 октября 16:01 (UTC+04), Культура 776
Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте 20 октября 15:44 (UTC+04), Общество 729
В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга 20 октября 15:40 (UTC+04), Экономика 625
Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? 20 октября 15:35 (UTC+04), Политика 7 041
В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия" 20 октября 15:29 (UTC+04), Общество 1 226
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 726
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