Китай усилит контроль за экспортом беспилотников

Китай с 18 ноября изменит правила экспортного контроля в отношении беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и связанных с ними технологий. Об этом сообщило министерство коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение, согласованное государственным и центральным военным советами КНР, затронет системы автономного полета, радиосвязи, управления и помехоустойчивой спутниковой навигации.

Особое внимание уделено техническим характеристикам дронов: разрешения потребуются для аппаратов, способных летать за пределами прямой видимости от 30 минут до трех часов при ветре от 12,86 м/с, а также для моделей с дальностью полета более 300 км. Под ограничения попадают и БПЛА, предназначенные для распыления аэрозолей с емкостью более 80 литров или имеющие конструктивную возможность их установки.

Помимо дронов, Китай усилит контроль за экспортом определенных авиационных двигателей и технологий связи. Для осуществления поставок экспортеры будут обязаны предоставлять подробные сведения о конечных получателях продукции, что позволит государству более строго отслеживать использование технологий за рубежом.