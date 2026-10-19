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Президент Ильхам Алиев: Мир все еще хрупок, его следует защищать и укреплять - ВИДЕО

Мы не опускались до уровня варваров и детоубийц, причинивших столько страданий нашему народу. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальной сети X.