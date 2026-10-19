https://news.day.az/officialchronicle/1868171.html Президент Ильхам Алиев: Мир все еще хрупок, его следует защищать и укреплять - ВИДЕО Мы не опускались до уровня варваров и детоубийц, причинивших столько страданий нашему народу. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальной сети X.
Президент Ильхам Алиев: Мир все еще хрупок, его следует защищать и укреплять - ВИДЕО
Мир все еще хрупок, его следует защищать и укреплять.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальной сети X.
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