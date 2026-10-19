Азербайджанское ковровое искусство представлено на фестивале в Хиве - ФОТО

Наследие выдающегося азербайджанского художника-ковровщика и искусствоведа Лятифа Керимова представлено на II Международной выставке-фестивале коврового искусства "Сияние ковров", состоявшейся в историческом городе Хива Хорезмской области Узбекистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве нашей страны в Узбекистане.

Фестиваль прошел на территории комплекса Arda Xiva и объединил мастеров ковроткачества, искусствоведов и специалистов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Ирана, Таджикистана и Афганистана. Основное внимание было уделено сохранению и популяризации традиций ковроткачества, изучению символики национальных орнаментов и развитию коврового искусства.

Выступая на мероприятии, директор Азербайджанского культурного центра им. Гейдара Алиева, доктор философии по истории Акиф Марифли отметил значение культурно-гуманитарного сотрудничества для укрепления дружественных отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.

Он подчеркнул, что ковроткачество занимает особое место в культурном наследии обоих народов, а международные мероприятия подобного рода способствуют сохранению и передаче традиций будущим поколениям.

А. Марифли добавил, что в этом году исполняется 120 лет со дня рождения Лятифа Керимова. Он также коснулся вклада мастера в изучение и систематизацию азербайджанских ковровых школ, развитие национального коврового искусства и сохранение традиций декоративно-прикладного искусства. Научное и творческое наследие художника имеет значение не только для истории азербайджанского искусства, но и для изучения общего культурного наследия тюркских народов.

В рамках фестиваля по инициативе и при организационной поддержке Азербайджанского культурного центра была организована тематическая выставка "Лятиф Керимов - великий мастер азербайджанского коврового искусства".

В экспозиции были представлены образцы, отражающие традиции основных школ азербайджанского ковроткачества, в том числе Карабахской, Ширванской, Гянджинской, Газахской, Иреванской, Дербентской, Тебризской и Губинской.

Посетители также могли ознакомиться с информацией о жизни и деятельности Лятифа Керимова, его исследованиях в области коврового искусства, особенностях национальных ковровых школ, символике орнаментов и принципах построения композиций.

Выставка вызвала интерес у жителей и гостей Хивы, предоставив международной аудитории возможность ближе познакомиться с богатым культурным наследием Азербайджана и многовековыми традициями национального коврового искусства.