В Баку состоятся концерт и выставка ко Дню Победы

В Азербайджанской государственной детской филармонии состоятся концертная программа и выставка, посвящённые 8 Ноября - Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

Как передает Day.Az, в рамках мероприятия выступят солисты Детской филармонии, Детский фольклорный песенно-танцевальный ансамбль, ансамбль народных музыкальных инструментов "Седеф", ансамбль нагаристов, а также детский хор "Сяда".

Наряду с концертной программой, будет представлена выставка, отражающая творческие работы юных талантов.

Мероприятие, посвящённое Дню Победы - символу национальной гордости и героической истории Азербайджана, состоится 6 ноября в 19:00 в концертном зале Государственной детской филармонии.

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