https://news.day.az/officialchronicle/1868186.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела в Ашхабаде концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана - ФОТО 19 октября в Ашхабаде, в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела концерт.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела в Ашхабаде концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана - ФОТО
19 октября в Ашхабаде, в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела концерт.
На вечере прозвучали произведения туркменской и азербайджанской музыки.
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