Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Аркадаге с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей - ФОТО

19 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью находящегося в городе Аркадаг Центра здоровья и реабилитации детей имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе посещения Лейла Алиева была подробно проинформирована о реализуемых в центре проектах и услугах по охране здоровья детей, поддержке их физического развития и реабилитации.

При ознакомлении с массажными и игровыми комнатами центра, а также современными реабилитационными отделениями отмечалось, что его деятельность основана на международных стандартах, последних достижениях медицинской науки и современном восстановительно-лечебном оборудовании. Здесь созданы все необходимые условия для полной реабилитации и успешной интеграции в общество детей с ограниченными физическими возможностями.

Игровые комнаты, подготовленные по специальному проекту, служат эффективной организации досуга детей, формированию навыков общения и снятию психологического напряжения. Созданные условия позволяют детям чувствовать себя комфортно и безопасно, раскрывать свой внутренний потенциал.